Bundestag verdirbt jungen E-Rauchern den Spaß

Sie sind mittlerweile ein Lifestyle-Produkt: E-Zigaretten und E-Shishas. Sie stinken nicht, sondern duften nach Apfel oder Melone und enthalten keinen Tabak - deswegen sind sie besonders bei Jugendlichen beliebt. Der Bundestag hat jedoch Ende Januar beschlossen: E-Zigaretten und E-Shishas dürfen nicht mehr an Kinder und Jugendliche verkauft werden.

Bunte Optik und Geschmacksrichtungen wie aus dem Süßwarenladen. E-Shishas suggerieren süßen Spaß. Da sie kein Nikotin enthalten wurden die elektronischen Produkte im Vergleich zu ihren rauchenden Schwesterprodukten für medizinisch relativ harmlos eingestuft.

Doch Mediziner und Suchtexperten sehen das anders: Risiken für die Gesundheit sind nicht absehbar. Denn die Inhaltsstoffe der aromagefüllten Ampullen müssen nicht deklariert werden, obwohl die meisten krebserregende Stoffe enthalten sollen.

Was genau sind E-Shishas und E-Zigaretten?

Einweg-E-Shishas zünden durch Ansaugen. Ohne Nikotin durften bisher sogar Minderjährige sie kaufen. In die nachfüllbaren E-Shishas kommen Ampullen mit Aromen, dem sogenannten "Liquid". Dann wird über einen USB-Stick der Heizer gezündet.

E-Shishas sind in der Regel ohne Nikotin und nach rund 1.000 Zügen aufgebraucht. E-Zigaretten gibt es mit und ohne Nikotin. Auch sie sind meist wiederaufladbar und zum Nachfüllen. Unter den 12- bis 17-Jährigen hat Studien zufolge schon jeder Dritte mindestens einmal eine E-Zigarette oder E-Shisha zumindest probiert.

Warum sind sie so beliebt?

Das Liquid kommt gerade für Jugendliche bunt und ansprechend in diversen Geschmacksrichtungen daher. Von Apfel bis Zitrone. Außerdem gelten E-Zigaretten als gesündere Alternative zum normalen Glimmstengel.

"Argumente sind in erster Linie, dass keine Verbranntstoffe drin sind in den Liquids, sondern dass es sich lediglich um Nikotin handelt. Alle anderen Giftstoffe, die in einer herkömmlichen Zigarette sind, sind dort nicht vorhanden", sagt Peter Ackermann-Schäfer, Inhaber Damfastore Mainz dem SWR. Gesundheitsexperten allerdings sehen das anders.

Welche gesundheitlichen Risiken gibt es?

Beim Zentrum für Suchtkranke in Koblenz befasst sich Dr. Astrid Weber mit den schädlichen Folgen des Shisha-Rauchens. Sie sagt, dass E-Shihas nicht ungefährlich seien. "Auch da sind Trägerstoffe drin und es ist eben nicht so harmlos wie dieses süßliche Aroma zum Teil vorgaukelt.", so Weber.

Auch E-Zigaretten sind keinesfalls harmlos, sagt Prof. Thomas Münzel, Kardiologe an der Universitätsmedizin Mainz. "Wenn Nikotin verbrannt wird, entstehen Nitrosamine. Ein Gift, wo man weiß, das Tumore als Folge entstehen können. Es ist Ethylenglykol drin als Basis und davon wissen wir, dass es zu Atemwegsirritationen führt, also chronischer Husten, wie bei der traditionellen Zigarette. Kritiker befürchten außerdem, dass E-Zigaretten und E-Shishas für Jugendliche der Einstieg zum Rauchen sein könnten.

Fazit