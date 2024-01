Stechende Gefahr

Seit Monaten verbreitet sich das Zika-Virus in Süd- und Mittelamerika. Die Welt-Gesundheits-Organisation hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Prekär ist die Lage vor allem in den Armenvierteln. Erste Fälle gibt es nun auch in Deutschland.

Was ist das Zika-Virus?

Seinen Namen erhielt das Virus aus der Region, in der es entdeckt wurde, dem Zikawald in Uganda. Dort wurde es 1947 bei einem Affen festgestellt. Während eine Infektion für den Menschen in 80 Prozent der Fälle harmlos verläuft, zeigen sich bei 20 Prozent grippeähnliche Symptome, meistens in den ersten zwei Wochen nach der Ansteckung. Selten äußert sich die Erkrankung mit leichtem Fieber, Muskel- und Gelenkschmerzen, Hautausschlag.

Das Virus ist vor allem für Schwangere gefährlich, denn das Virus kann, auf das neugeborene Kind übertragen, zu Fehlbildungen des Kopfes führen. Mit Verdacht auf Mikrozephalie, einem zu kleinen Kopf. In Brasilien wurden seit Oktober 2015 etwa 4.000 Kinder mit dieser Fehlbildung geboren. Diese ungewöhnlich hohe Fallzahl wird auf die Virusinfektion zurückgeführt.

Wie übertragt sich das Virus?

Sowohl die Gelbfiebermücke (Aedes aegypti) als auch die Tigermücke (Aedes albopictusa) gelten als ursprüngliche Träger des Virus. Mittels eines Stichs gelangt die Infektion in den Organismus. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist zudem wahrscheinlich: Erste Übertragungen durch ungeschützten Sexualkontakt wurden bereits gemeldet. Hinweise, dass der Erreger in Blut oder Samenflüssigkeit nachgewiesen wurde, liegen vor. Ob die Übertragung durch Körperflüssigkeiten möglich ist, muss noch näher untersucht werden.

Aktuelle Situation in Brasilien und Deutschland

Aktuell befinden sich über 200.000 Soldaten im Kampf gegen das Virus. Dafür vernichten sie die Mücken und deren Brutplätze mithilfe von Gift. Die Asiatische Tigermücke fühlt sich mittlerweile auch in Süddeutschland heimisch: Grundsätzlich könnte diese Mücke das Virus auch hierzulande übertragen, warnen die Experten der kommunalen Mückenbekämpfung am Rhein. Durch kaltes Wetter sei im Winter aber nicht von einer weitläufigen Verbreitung der Mücke in Deutschland auszugehen. Das Risiko für Europa erhöht sich allerdings mit steigenden Temperaturen in Frühling und Sommer.

Wo verbreitet sich das Virus?

Brasilien ist Ausgangspunkt der aktuellen Epidemie, inzwischen ist es in weiten Teilen Lateinamerikas verbreitet. Auf Kuba, in Peru, Chile, Uruguay und Argentinien sind noch keine Erkrankungen bekannt. Ausgenommen sind ebenfalls möglicherweise Chile und Kanada, da hier die Überträgermücken nicht beheimatet sind. Das Virus kommt ansonsten in den tropischen Regionen auf der ganzen Welt vor.

Der Regen in Brasilien ist unzuverlässig. Wenn er aber dann kommt, nutzen die Bewohner der Elendsviertel die Chance, um Trinkwasservorräte anzulegen - in Regentonnen, die mit Planen abgedeckt werden. Das warm-feuchte Klima rund um die Vorräte nutzen die Mücken als Brutstätte. Die Menschen kommen nicht an den Mücken vorbei.

Warum hat die WHO eine internationale Notlage ausgerufen?

Staaten außerhalb des Seuchengebiets sind jetzt angehalten, Maßnahmen zur weiteren Ausbreitung des Virus einzuleiten. Die WHO warnt vor einer Ausbreitung über den gesamten amerikanischen Kontinent.

Das Problem: Es gibt aktuell keinen Impfstoff gegen das Virus, die Beschwerden werden mit Fiebermedikamenten und Schmerzmitteln gelindert. Die Forschung an geeigneten Impfstoffen laufen.