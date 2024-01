Was Türkei-Reisende wissen sollten

Nach dem Putschversuch und der Verhängung des Ausnahmezustands droht der Türkei ein zunehmender Einbruch im Tourismusbereich. Die Buchungen gehen weiter zurück. Darauf müssen Reisende jetzt achten.

Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?

Reisenden in Istanbul empfiehlt das Auswärtige Amt, Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter beziehungsweise der Fluglinie aufzunehmen und die aktuelle Berichterstattung der Medien zu verfolgen. Wer einen Flug gebucht hat und ihn stornieren oder umbuchen möchte, dem rät der Deutsche Reiseverband (DRV), sich umgehend mit seinem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen.

Können Kunden eine geplante Reise derzeit stornieren?

Eine offizielle Reisewarnung vonseiten des Auswärtigen Amtes gibt es derzeit noch nicht. Für Reisende bedeutet das, dass sie ihre Reisen nicht stornieren können. Solange es keine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gibt, sind Reisende auf die Kulanz des Veranstalters angewiesen. Einige Reiseanbieter geben ihren Kunden die Möglichkeit, kostenlos zu stornieren oder umzubuchen.

Worauf sollten Reisende achten?

Das Auswärtige Amt rät dazu, Aufenthalte in der Nähe von Regierungs- und Militäreinrichtungen zu meiden. Türkeitouristen sollten sich außerdem von Demonstrationen und Menschenansammlungen insbesondere in größeren Städten fernhalten. Auf belebten Plätzen, auch vor touristischen Attraktionen und in öffentlichen Verkehrsmitteln, sollte man sich am besten so kurz wie möglich aufhalten.

Welche Regionen sollten Türkei-Touristen meiden?

Bei Reisen über Land wird zu besonderer Vorsicht geraten. Von Reisen in den Südosten des Landes, an die an Syrien und den Irak angrenzenden Provinzen, wird abgeraten. Ein erhöhtes Anschlagsrisiko gilt für die Provinzen: Hatay, Kilis, Gaziantep, Sanliurfa, Mardin, Diyarbakir, Batman, Bitlis, Bingöl, Siirt, Mus, Tunceli und Van. Für die stark frequentierten Touristengebiete Türkische Riviera oder Ägäis gibt es keine Warnungen.

Türkei ohne Touristen

Klarer Buchungseinbruch 2016 für die Türkei

Die Serie von Attentaten seit Januar hat im Reiseverhalten der Deutschen Spuren hinterlassen. Dabei war das Jahr 2015 in Sachen Tourismus ein Rekordjahr für die Türkei, mit 5,6 Millionen deutschen Touristen. Nach dem Anschlag vom Januar gab es nach den Auswertungen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) für die Buchungen in Reisebüros per Ende Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Buchungsrückgang von 40 Prozent. Nach Attentaten sei stets ein "kurzzeitiger Einbruch" zu beobachten, sagt ein Sprecher des DRV dem SWR. In diesem Jahr sei diese "Buchungsdelle" aber größer ausgefallen. Und jetzt hat sich die Lage noch einmal dramatisch zugespitzt.

Verlagerung nach Spanien, Portugal und Griechenland

Insgesamt hätten sich die Reiseziele im Laufe des Jahres verlagert, nach Spanien, Portugal oder Griechenland. Diese Reiseziele sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch schon stark frequentiert. "Wer jetzt noch günstige Reiseangebote in die Sonne sucht, hat es in diesen Ländern schwer", heißt es vonseiten des DRV. Die Türkei sei preislich derzeit "unschlagbar". Wohl auch deswegen habe man in den letzten sechs Wochen einen leichten Aufschwung wahrgenommen: "Die Türkei wurde wieder vermehrt gebucht."

Auch regionale Anbieter in Baden-Württemberg haben die gewachsene Skepsis 2016 zu spüren bekommen. So berichtet der Reiseanbieter "Brigitte Krickl Reisen" aus Esslingen von Buchungseinbrüchen um die 30 Prozent. Als kleineres Unternehmen, das mit eher kleinen Reisen abseits der Pauschalhochburgen wirbt, sei man von dem Kundenverhalten bislang eher unberührt geblieben. Doch mittlerweile sei die Skepsis auch hier angekommen. Andere, größere Reiseunternehmen sind sogar noch stärker betroffen, mit Buchungseinbrüchen von bis zu 50 Prozent.

Fazit