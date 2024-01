Wer vom Versandhandel wirklich profitiert

Der Griff zur Pille: Rein statistisch nimmt jeder in Deutschland täglich ein Präparat ein. Manche sind rezeptpflichtig, manche sind frei verkäuflich. Viele Patienten nutzen für die Beschaffung ihrer Medikamente mittlerweile auch die so genannten Versandapotheken.

Wie funktioniert die Versandapotheke?

Niedergelassene Apotheken dürfen auch einen Versandhandel mit Medikamenten anbieten. Eine offiziell niedergelassene deutsche Präsenzapotheke darf auch eine Internetapotheke betreiben; die unterliegt allen maßgeblichen Regeln, gleich der Apotheke vor Ort.

Mittlerweile gibt es in Deutschland eine stattliche Anzahl an sogenannten Versandapotheken, rund 3.000 konkurrieren um die Gunst der Patienten. Das "Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information" führt Listen, bei denen die Internetapotheken vermerkt sind.

Versandapotheken und reine Internetapotheken funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip: Der Kunde gibt den Namen des gesuchten Präparates ein, zum Beispiel eines Vitamins. Daraufhin erhält er die Übersicht über die verfügbaren Produkte inklusive Preis. Er klickt auf das Produkt und schiebt es damit in den Warenkorb. Bezahlt wird online. Dieses System funktioniert für frei verkäufliche und rezeptpflichtige Medikamente.

Generell gilt: Wer ein Rezept einschickt, zahlt keine Versandkosten. Für rezeptfreie Medikamente sind mal 10, mal 20 Euro Mindestbestellwert Pflicht.

Die Umschläge zum Rezeptversand kann man downloaden oder sich zuschicken lassen. Sie kosten nichts. Ist der Brief verschickt, dauert es meistens zwischen einem und vier Tagen bis die Medikamente da sind.

Welche Beratungsmethode nutzen Internetapotheken?

In Sachen Beratung müssen auch die Apotheken im Netz geltenden Gesetzesvorgaben nachkommen. Sie bieten oft eine Hotline an, um den Patienten gebührend aufzuklären. Aktiv werden muss aber immer der Besteller selbst.

Warum können ausländische Versandapotheken billiger anbieten?

In Deutschland gilt die Regelung, dass sich Apotheken an die Preisbindung, also einen einheitlichen Apothekenabgabepreis überall in Deutschland für dasselbe Medikament gemäß Arzneimittelgesetz §78, Absatz 3, Satz 1 halten müssen. Das gilt auch für inländische Versandapotheken, wenn sie verschreibungspflichtige Medikamente versenden.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 2016 diese Preisbindung teilweise gekippt. Sie gilt nun nicht mehr für ausländische Versandapotheken. Es ist laut EuGH eine ungerechtfertigte Beschränkung des Warenverkehrs gewesen. Im Gesundheitsministerium in Berlin will man gegen diese neue Regelung vorgehen. Ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Medikamenten wird im Gesundheitsministerium angestrebt, um die niedergelassene Apotheke oder den deutschen Versandhandel, die weiterhin an die Preisbindung gebunden sind, zu schützen

Auch ausländische Internet-Apotheken versenden in Deutschland Medikamente. Das deutsche Gesundheitsministerium hat das nach Prüfung genehmigt. Zugelassene Länder sind Tschechien, Großbritannien, Island, Schweden und die Niederlande. Besonders die Niederländer bieten verbraucherfreundliche Preise. Es gibt aber noch weitere Merkmale.

Niederländische Apotheken müssen auch Präsenzapotheken sein, tschechische dürfen keine verschreibungspflichtigen Medikamente handeln, schwedische hingegen nur verschreibungspflichtige. Es dürfen aber nur in Deutschland zugelassene Medikamente verschickt werden.

Wann lohnt es sich, im Versandhandel zu bestellen?

Wird das Arzneimittel bei einer akuten Erkrankung sofort benötigt, ist es am besten, eine niedergelassene Apotheke aufzusuchen. Wer aber seinen Medikamentenkonsum zum Beispiel wegen einer chronischen Krankheit kennt und plant, kann bei den Versandapotheken einiges sparen. Gerade bei Großbestellungen ist die Ersparnis besonders hoch.

