Reichsbürger - Bedrohung von Rechts

Reichsbürger drohen, beschimpfen Polizisten und verjagen Gerichtsvollzieher von ihrem Grundstück. Sie ecken mit Behörden an und verstoßen gegen Gesetze. Der Verfassungsschutz in Bund und Ländern hat die Reichsbürgerbewegung in den letzten Monaten ins Visier genommen.

Was sind die Reichsbürger?

Innenministerium und Verfassungsschutz sind sich einig: Für die Behörden sind Reichsbürger Menschen, die sich gegen die Existenz der Bundesrepublik und die Gültigkeit unserer Verfassung positionieren.

Elmar May - Leiter des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz SWR SWR -

Elmar May, Leiter des Verfassungsschutzes in Rheinland-Pfalz: "Für uns ist entscheidend: Ist er in irgendeiner Form einer Organisation zuzurechnen? In welcher Form hat er sich als Reichsbürger geoutet? Wie hat er gegen die Behörde, es richtet sich ja in der Regel gegen Behörden, gegen den Staat, gegen Funktionsträger des Staates, wie hat er da agiert?"

Darunter sind auch Gruppen, die sich selbst nicht als Reichsbürger bezeichnen. Ein Beispiel ist der vor allem im Norden von Rheinland-Pfalz aktive "Freistaat Preußen". Der ist bestens organisiert, stellt eigene Ausweispapiere und sogar Führerscheine aus.

Wie viele Reichsbürger gibt es in Rheinland-Pfalz?

"In der Gesamtzahl haben wir 407 Reichsbürger, die wir diesem Spektrum zuordnen, für Rheinland-Pfalz zu verzeichnen. Einzelpersonen, aber auch welche, die organisiert auftreten. Unsere Veröffentlichung basiert auf einer interministeriellen Arbeitsgruppe, die im Prinzip alle Verwaltungen abgefragt hat und mal erhoben hat: Wer hatte im letzten Jahr Kontakt mit diesen sogenannten Reichsbürgern, in welcher Form und wer steckt dahinter?", sagt Elmar May, Leiter des Verfassungsschutzes.

Freistaat nach eigenem Gusto und eigener Legitimation? SWR SWR -

Letzten Sommer versammelten sich über hundert Reichsbürger auf dem Grundstück von Adrian Ursache in Sachsen-Anhalt. Dem selbsternannten Herrscher des Phantasiereiches "Ur" drohte die Zwangsräumung. Er sah sich zu Unrecht verfolgt: "Alles, was jetzt passiert, ist Völkerrecht. Der Staat Ur ist anerkannt worden. Das ist ein Angriffskrieg, was jetzt passiert."

Den kruden Worten von Reichsbürger Adrian Ursache folgten Taten. Er schoss bei der Räumung und verletzte einen Polizisten schwer. Unter seinen Unterstützern war auch Wolfgang P. aus Georgensmünd in Bayern, der wenige Wochen später einen SEK-Beamten erschießen sollte. Dem Sportschützen und Jäger sollten seine über 30 Waffen wegen Unzuverlässigkeit abgenommen werden.

Welche Gefahren gehen von den Reichsbürgern in Rheinland-Pfalz aus?

Elmar May: "Für uns ein wesentliches Merkmal ist: Besteht eine Gewaltaffinität? Sind sie schon mal wegen Gewalttaten aufgefallen? Dann die Schnittmenge zum Waffenbesitz, welche Personen haben Waffenerlaubnisse? Ist eine gewisse Organisierung da? Es gibt einen gewissen Organisationsgrad, der ist nach unserer Zahl so knapp unter zehn Prozent, aber er ist da. Und natürlich ein wesentlicher Punkt ist die Überschneidung zum Extremismus."

Viele Reichsbürger besitzen Schusswaffen SWR SWR -

Der Anteil der legalen Waffenbesitzer ist bei den Reichsbürgern doppelt so hoch wie bei der Durchschnittsbevölkerung, beim kleinen Waffenschein sogar zehn Mal so hoch. Auch die Kriminalitätsrate ist wesentlich höher als der Durchschnitt. Was lange als Spinnerei von renitenten Sonderlingen betrachtet wurde, wird heute als gefährlich eingestuft.

Fazit