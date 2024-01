Mietnebenkosten - Genau hin sehen lohnt sich

In diesen Wochen bekommen viele Mieter in Rheinland-Pfalz ihre Nebenkostenabrechnung für 2016. Für einige wird es ein teures Erwachen geben, sobald der Brief des Vermieters geöffnet ist. Mieter sollten jetzt ganz genau auf die Abrechnung schauen - selbst wenn keine Nachzahlung fällig wird.

Laut Auskunft der Mietervereine ist jede zweite Nebenkostenabrechnung falsch. Unzulässig angesetzte Verteilerschlüssel oder Kosten, die gar nicht abgerechnet werden dürfen, sind nur zwei Fehlerquellen die immer wieder passieren. Spätestens wenn die Nebenkostenabrechnung des Vermieters deutlich höher ist als erwartet, lohnt es sich diese auf Fehler zu überprüfen, raten die Mietervereine. Dazu sollte man die neue Abrechnung mit der aus dem vergangenen Jahr vergleichen. Jörg Winning, vom Mieterbund Mittelrhein erklärt warum das sinnvoll ist: Rechtsanwalt Jörg Winning, Mieterbund Mittelrhein

"Damit man dann Ursache suchen kann, worin eine Kostensteigerung begründet ist. Sie könnte unter anderen darin begründet sein, dass einzelne Positionen gestiegen sind oder aber, dass der Vermieter neue Positionen eingestellt hat. Und da müsste man prüfen, ob das berechtigt ist oder nicht." Zudem lohnt ein Blick in den Mietvertrag. Denn Nebenkosten muss der Mieter zusätzlich zur Miete nur zahlen, wenn dies im Mietvertrag wirksam vereinbart ist. Was darf an Mietnebenkosten abgerechnet werden? Laut dem Deutschen Mieterbund dürfen nach den Bestimmungen der Betriebskostenverordnung (früher: II. Berechnungsverordnung), nur folgende Mietnebenkosten abgerechnet werden: Grundsteuer: Wird von der jeweiligen Kommune erhoben, teilweise steht in Mietverträgen auch "öffentliche Lasten des Grundstücks"

Wasserkosten: Hierzu zählen das Wassergeld, die Kosten der Wasseruhr und zum Beispiel auch die Kosten für eine Wasseraufbereitungsanlage

Abwasser: Das sind Gebühren für die Nutzung einer öffentlichen Entwässerungsanlage oder die Kosten der Abfuhr und Reinigung einer eigenen Klär- oder Sickergrube

Fahrstuhl: Das sind Kosten des Betriebsstroms, der Beaufsichtigung, Bedienung, Überwachung, Pflege und Reinigung sowie regelmäßige Prüfung der Betriebssicherheit und Betriebsbereitschaft

Straßenreinigung/Müllabfuhr: Kosten, die die Stadt dem Vermieter durch Abgabenbescheid in Rechnung stellt

Hausreinigung/Ungezieferbekämpfung: Kosten, zum Beispiel für eine Putzfrau, die die Flure, Treppen, Keller, Waschküche oder ähnliches reinigt. Kosten der Ungezieferbekämpfung sind nur die laufenden Kosten, zum Beispiel Kosten für ein Insektenspray

Gartenpflege: Sach- und Personalkosten, die durch die Pflege der hauseigenen Grünanlage entstehen. Kosten für die Erneuerung von Pflanzen oder für die Pflege von Spielplätzen zählen mit

Beleuchtung: Stromkosten für Außenbeleuchtung, Treppenhaus, Waschküche

Schornsteinreinigung: Schornsteinfegerkosten (Kehrgebühren) und Kosten der Immissionsmessung

Versicherungen: Gebäudeversicherungen gegen Feuer-, Sturm- und Wasserschäden, Glasversicherungen sowie Haftpflichtversicherungen für Gebäude, Öltank und Aufzug

Hauswart: Personalkosten für den Hausmeister, der zum Beispiel Gartenpflege, Schneebeseitigung, Treppenhausreinigung übernimmt.

Gemeinschaftsantenne/Breitbandkabel: Bei der Antenne können Betriebs-, Strom- und Wartungskosten auf die Mieter umgelegt werden. Beim Kabel kommt noch die monatliche, an die Telekom oder Kabel-Service-Gesellschaft zu zahlende, Grundgebühr hinzu. Anders, wenn der Mieter einen Vertrag direkt mit der Telekom oder einer privaten Kabel-Service-Gesellschaft geschlossen haben

Einrichtungen für die Wäschepflege: Kosten für die Waschküche, zum Beispiel auch für Gemeinschaftswaschmaschinen oder Trockner, das heißt Strom, Reinigung und Wartung der Geräte

Heizkosten und Warmwasserkosten sind Nebenkosten. Sie werden in aller Regel verbrauchsabhängig abgerechnet.

Sonstige Kosten: Zum Beispiel Kosten für Schwimmbad und Sauna im Haus. Der Vermieter muss aber genau angeben, für welche Kostenart er Geld verlangt Je nach Mietvertrag und Immobilie, sind Ausnahmen grundsätzlich möglich. Die meisten Mietverträge nehmen Bezug auf diese Betriebskostenverordnung. Das bedeutet, dass dann automatisch sämtliche Betriebskosten die die Verordnung vorsieht, umgelegt werden können. Zudem muss der Vermieter weitere Vorschriften einhalten. Beispiel Heizung. In der Regel werden 70 Prozent der Gesamtkosten verbrauchsabhängig abgerechnet. Nur 30 Prozent darf der Vermieter als Grundkosten auf die jeweilige Wohnfläche verteilen. Warum sollte man Belege und Rechnungen beim Vermieter einsehen? Um die Nebenkostenabrechnung im Detail überprüfen zu können, ist es erforderlich, dass man alle Belege und Rechnungen, die der Nebenkostenabrechnung zu Grunde liegen, bei seinem Vermieter einsieht. Um es genau zu wissen, hilft nur eines: Unterlagen und Belege prüfen

Laut einer BGH Entscheidung, muss der Vermieter in aller Regel keine Kopien für den Mieter anfertigen.

"Das wird erforderlich", so Rechtsanwalt Jörg Winning, "um festzustellen, ob im Einzelfall Kosten bei den einzelnen Positionen umgelegt werden, die nicht umlegbar sind. Oft kommt es vor, dass beim Aufzug zum Beispiel Reparaturkosten umgelegt werden. Im Normalfall dürfen nur Wartungskosten umgelegt werden, Reparaturkosten nicht." Bei Aufzügen schließen Vermieter oft sogenannte Vollwartungsverträge ab. Darin ist vorgesehen, dass auch Reparaturarbeiten mit ausgeführt werden. Für Reparaturkosten muss der Mieter aber nicht gerade stehen. Auch in anderen Bereichen gibt es solche Tücken: Kosten für den Hausmeister und der Gartenpflege. Hier gibt es klare Trennungen: die Kosten für das Rasen mähen und das Unkraut jäten zum Beispiel muss der Mieter bezahlen, nicht aber die Anschaffung von Gartengeräten oder das Fällen alter Bäume. Gleiches gilt auch für die Hausmeisterkosten: stellt der Hausmeister die Mülleimer raus, muss das bezahlt werden. Muss er laut Vertrag auch kleinere Reparaturen ausführen, so haben diese Kosten in der Abrechnung nichts zu suchen. Man sollte sich daher immer den Hausmeistervertrag sowie die Einzelaufstellung über die Gartenpflege ansehen! Wo kann man sich im Streitfall Unterstützung holen? Für Laien sind solche Punkte oft nur schwer zu erkennen. Juristischen Rat bieten die Mietervereine an. Hier muss man zunächst Mitglied werden, um die Leistungen der Vereine in Anspruch nehmen zu dürfen. Die Kosten sind unterschiedlich. Beim Mieterverein Mittelrhein zum Beispiel, zahlen Vollmitglieder 84 Euro jährlich. Bis auf einen Eigenanteil, sind darin auch die Kosten für einen eventuellen Rechtsstreit abgedeckt. Fazit Viele Nebenkostenabrechnungen sind falsch. Nicht selten zahlen Mieter zu viel. Auch wenn es sich dabei nicht immer um eine hohe Summe handelt, ist eine Überprüfung der Abrechnung sinnvoll – zumindest wenn man das Gefühl hat, zu viel bezahlen zu sollen. Dabei helfen Mietervereine oder auf Mietrecht spezialisierte Anwälte.