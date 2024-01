Weltumspannendes Netzwerk #metoo

Es begann mit einem Tweet auf Twitter: "#metoo". Doch längst ist daraus eine weltumspannende Frauenbewegung geworden, die Alltagssexismus in der Gesellschaft anprangert. Ihren Anfang nahm sie in Hollywood, nach dem Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Doch inzwischen melden sich auch ganz normale Frauen außerhalb der Glitzerwelt der Stars zu Wort unter "#metoo".

Die Bewegung "#metoo" ist in den USA entstanden, in der Glitzer-Welt von Hollywood,mit einem Tweet, der sich dann verselbständigte. Prominente Schauspielerinnen erzählten, dass Sex gegen eine Rolle in Hollywood gang und gäbe sei. Unter demselben # berichtete aber auch die schwedische Außenministerin über Übergriffe während eines EU-Ministertreffens. Längst ist die Bewegung auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

Im Frauennotruf in Koblenz ist die Zahl der Anrufe seit der Kampagne angestiegen, stellt Jacqueline Bröhl fest: "Uns fällt immer auf, wenn das Thema sexualisierte Gewalt in der Öffentlichkeit ist, dann gibt es mehr Nachfragen hier. Frauen fühlen sich ermutigt mit der Frage zu kommen: Ist das sexualisierte Gewalt, was ich erlebe?"

Welche Unterschiede gibt es zwischen sexueller Belästigung und Nötigung?

Auch die schwedische Ministerin Åsa Regnér machte Übergriffe publik. SWR SWR -

Mitten im Geschäftstermin mal der Kollegin die Knie streicheln, die Haare aus dem Gesicht schieben - ein freundschaftlicher Klaps auf den Hintern, das sind Formen sexueller Belästigung. Es geht aber auch subtiler: Ein anzügliches Kompliment über das Dekolleté oder ein pornografischer Kalender im Büro, das reicht auch schon, sagt Jacqueline Bröhl. Und: "Die sexuelle Nötigung ist gravierender, da setze ich mich über den erklärten Willen der Frau hinweg und möchte sie dazu bringen, sexuelle Handlungen auszuführen." Frauen im Berufsleben sind besonders betroffen. 33 Prozent von ihnen wurden schon mal sexuell belästigt.

Wie sieht die Rechtsprechung aus?

Jaqueline Bröhl, Frauennotruf Koblenz SWR SWR -

Sexuelle Anmache oder gar Nötigung am Arbeitsplatz ist kein Kavaliersdelikt. Jacqueline Bröhl erinnert an das Antidiskriminerungsgesetz, das fordert, dass Arbeitgeber und Institutionen eine Sorgfaltspflicht haben, damit sexualisierte Übergriffe nicht stattfinden können. Oder dass ein Maßnahmenkatalog verfasst wird, wie im Einzelfall darauf reagiert werden könne. "So dass Betroffene eine Rückenstärkung haben, sich überhaupt dagegen zu wehren. Und dass ganz klar ist, welche Sanktionen Mitarbeiter, die sich übergriffig verhalten, zu erwarten haben." Kein leichter Schritt. Denn Betroffene haben oftmals berechtigte Angst vor sozialer Abgrenzung, vor Nachteilen im Beruf.

Wo können Betroffene Hilfe bekommen?

Wer sich nicht traut, den Vorgesetzten anzusprechen, kann auch über die Betriebsräte gehen oder über Gleichstellungsbeauftragte. Außerdem gibt es die Antidiskiminierungstelle des Bundes. Sie berät juristisch und wenn nötig, ruft sie auch direkt beim Vorgesetzten an. Auch Hilfseinrichtungen wie der Koblenzer Frauennotruf helfen und beraten, wenn gewünscht auch anonym!