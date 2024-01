Brandschutz in Haus und Wohnung

Die Wohnung brennt lichterloh: ein Horrorszenario. Besonders gefährlich: Die meisten Brände entstehen nachts, wenn wir schlafen. Und von Rauch und giftigen Gasen werden wir nicht zwingend wach.

Elektrogeräte sind Brandursache Nummer Eins. Nach einer Statistik des Instituts für Schadenverhütung und Schadenforschung (ifs) sind es vor allem Geräte der sogenannten "weißen Ware", also Waschmaschinen, Wäschetrockner und ähnliches.

Vor allem Wäschetrockner in ihrer Kombination aus Bewegung, Feuchtigkeit und Wärme sind gefährdet und geraten leicht in Brand. Lassen Sie Ihre Geräte nicht nachts laufen oder wenn Sie außer Haus sind. Das Flusensieb im Wäschetrockner sollten Sie regelmäßig reinigen. Flusen sind schnell entzündlich.

Vermeiden Sie außerdem "Kabelsalat" und kontrollieren Sie alle Kabel, die Sie benutzen, regelmäßig. Kleine Defekte können schnell verheerende Folgen haben.

Wenn Sie Mehrfachsteckdosen benutzen, gilt auch hier: Vorsicht. Denn solche Steckdosen haben individuelle Leistungsangaben, die es nicht zu überschreiten gilt.

Rechnen Sie die individuellen Wattzahlen der an der Mehrfachsteckdose angeschlossenen Geräte zusammen. Diese Summe darf die maximale Wattangabe der Mehrfachsteckdose – meist auf dem Geräteboden zu finden – nicht überschreiten.

Eine relativ neue Brandquelle sind Lithium-Akkus, die in Laptops, Smartphones, Tablets und vielen anderen Kleingeräten verbaut sind. Wird ein falsches Ladekabel zum Aufladen der Akkus verwendet, besteht bei dieser Art Akku das Risiko der Überladung. Die Akkus geraten in Brand.

Achten Sie also darauf, das zum Geräte passende Ladekabel zu benutzen und legen Sie die Geräte während des Aufladevorgangs nicht auf leicht entzündliche Materialien wie Papier.

Wie kann ich mich schützen?

Gegen technische Defekte können Sie nur wenig tun. Es lohnt sich aber, in Qualität zu investieren. Entsorgen Sie Altgeräte und kontrollieren Sie regelmäßig die Kabel auf kleine Defekte.

Vor allem Rauchwarnmelder sind ein effektiver Schutz, um Brände frühzeitig zu erkennen und schnell alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Für den Privatgebrauch bieten sich zwei verschiedene Arten von Warnmeldern an:

Rauchwarnmelder, die Rauchentwicklung in Wohnräumen frühzeitig erkennen und Alarm schlagen.

Kohlenmonoxid-Melder, sogenannte Co-Melder, die ausströmendes Kohlenmonoxid erkennen und warnen.

Kohlenmonoxid ist ein geruchs- und geschmackloses hochgiftiges Gas. Es entsteht beim unvollständigen Verbrennen von Erdgas, Holz oder Holzkohle.

Wer einen Kamin, Ofen oder eine Gasheizung hat, sollte sich erkundigen, ob ein solcher Melder in Frage kommt. Auskunft geben Schornsteinfeger und Brandschutzberater. Lassen Sie außerdem Ihre Gasheizung regelmäßig warten und achten Sie darauf, dass alle Abluftanlagen Ihres Kamins oder Ofens gereinigt und gewartet sind. Rauchwarnmelder sind in ganz Rheinland-Pfalz in Wohnräumen vorgeschrieben. Als Eigentümer sind Sie also verpflichtet, solche Melder in allen Zimmern anzubringen, in denen Menschen schlafen, und in Räumen, die als Fluchtweg dienen können. Das gilt für Neu- und Altbauten sowie Mietwohnungen.

Bringen Sie die Geräte an der Decke an, meiden Sie Ecken und Kanten. Achten Sie beim Kauf auf eine lange Batterielaufzeit. Gute Geräte, die mindestens zehn Jahre laufen, erkennen Sie am Q-Siegel. Die meisten Rauchwarnmelder funktionieren über Lichtmessung, das heißt, sie messen die Lichtdurchlässigkeit der Raumluft.

Wird diese durch aufsteigenden Rauch trüb, schlägt der Melder Alarm. Daher gilt: Einmal im Jahr sollte der Melder von Staub und Flusen befreit und nach zehn Jahren spätestens ausgetauscht werden.

Rauchwarnmelder werden als sogenannte Stand-alone-Melder oder Funkmelder angeboten. Funkmelder sind über Funk miteinander vernetzt. Wenn also in einer Wohnung Warnmelder in mehreren Zimmern installiert sind und in einem der Zimmer bricht ein Feuer aus, werden die Melder in den anderen Zimmern "benachrichtigt".

Solche Melder eigenen sich vor allem für große Wohnungen und mehrstöckige Einfamilienhäuser. Stand-alone-Melder (englisch für: eigenständiges Gerät) eignen sich für kleinere Wohnungen und Mehrfamilienhäuser.

Was brauche ich, wenn der Rauchwarnmelder Alarm schlägt?

Im Handel erhältlich sind neben Feuerlöschern auch Löschdecken und Löschsprays. Diese Sprays sind klein, lassen sich gut verstauen und sind schnell zur Hand, um einen entstehenden Brand zu ersticken. Achten Sie bei Sprays auf mindestens 600 ml Füllmenge und das GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit). Löschsprays sind in der Regel nur drei bis vier Jahre lang haltbar. Und beachten Sie: Löschsprays ersetzen keinen Feuerlöscher im Haus. Dafür bieten sie nicht genug Füllmenge.

Löschdecken waren in der Vergangenheit ein gefragter Artikel. Heute sehen Brandschutzexperten diese eher kritisch. Eine Löschdecke eignet sich höchstens, um kleine Gestecke, Adventskränze oder Ähnliches abzudecken.

Bei größeren Bränden sollte ein Feuerlöscher zum Einsatz kommen. Vermeiden Sie, brennendes Fett mit einer Decke abzudecken. Die Decke saugt sich mit Fett voll und fängt im schlimmsten Fall selbst Feuer. Decken Sie brennendes Fett in Topf und Pfanne immer mit einem passenden Deckel ab.

Für den Hausgebrauch eignen sich Löscher, die die Brandklassen A und B abdecken. Die Brandklasse A löscht brennende feste Stoffe wie Textilien, Möbel oder Dekorationsartikel. Brandklasse B wird bei brennenden flüssigen oder sich unter Hitze verflüssigenden Stoffen gebraucht: Benzin, Wachs oder Plastik gehört beispielsweise dazu.

Für den Hausgebrauch ebenfalls zu empfehlen: Löscher, die Fettbrände bekämpfen. Diese werden durch die Brandklasse F gekennzeichnet. Achten Sie beim Kauf auf Schaum- oder Wasserlöscher. Pulverlöscher sind zwar Allrounder unter den Feuerlöschern und löschen viele Materialien effektiv. Auch sind sie im Preis oftmals günstiger als Schaum- oder Wasserlöscher. Jedoch: Einmal im Einsatz dringt das Pulver solcher Löscher in alle Ritzen. In Privatwohnungen ist der Reinigungsaufwand enorm.

Achten Sie bei einem Feuerlöscher auf die Wartungshinweise. Alle zwei Jahre sollte ein Fachmann das Gerät warten.

Übrigens: Viele Menschen sorgen sich, einen solchen Feuerlöscher im Ernstfall nicht richtig zu bedienen oder haben Angst vor der Wucht eines solchen Gerätes im Einsatz.

Diese Bedenken sind unbegründet. Der Sprühstrahl eines Schaumlöschers ist weich, gleicht in seiner Stärke dem eines Gartenschlauchs. Und: Die meisten Löscher sind in ihrer Handhabung selbsterklärend, die Gebrauchsanweisung findet sich gut sichtbar auf jedem Gerät.

