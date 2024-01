Mieten statt kaufen

Warum alles kaufen und warum nicht mieten? Nachbarschaftshilfe, das ist vielen ein Begriff, auch das Mieten von schwerem Gerät im Baumarkt ist vielen bekannt. Ein neuer Trend dagegen ist das Mieten von Alltagsgegenständen.

Was kann man alles mieten?

Die Liste der Produkte ist lang: Spielsachen, Kleidung, Fernseher, Waschmaschinen, Laptop, Kaffeemaschinen oder Kühlschränke – das sind nur einige Produkte, die es seit neuestem im großen Stil zu Mieten gibt. Einige Unternehmen, wie zum Beispiel die Startups Kilenda (vor allem für Spielsachen und Kinderkleidung) oder Grover (für Elektrogeräte) haben sich genau auf dieses Geschäft spezialisiert, andere – vor allem einige große, etablierte Firmen, folgen ihnen nach. Dazu gehören Marken wie Media Markt, Tchibo Share oder Otto Now.

Wie funktioniert das Mieten?

Car-Sharing: Kfz nutzen, wann man will SWR SWR -

Generell kann man sagen, dass das Mieten von Produkten in der Regel ein Online-Markt ist, der ähnlich abläuft wie ein Online-Kauf, also mit Mail-Adresse und Passwort. Bezahlt wird per PayPal, Lastschrift oder Kreditkarte. Die Abwicklung eines Mietgeschäftes ist also recht einfach. Aber: Es gibt trotzdem einiges zu beachten. So sollte man zum Beispiel auf jeden Fall gleich zu Beginn prüfen, ob die gemietete Ware in Ordnung ist. Wenn nicht, sollten Mängel umgehend reklamiert werden. Des weiteren sollte man sich vergewissern, wie das Unternehmen mit Schäden umgeht, die man als Mieter verursacht hat. Bei manchen Firmen haftet dafür komplett oder zur Hälfte der Mieter, bei anderen Anbietern von Mietprodukten muss der Mieter bei selbst verursachten Schäden gar nichts bezahlen, bei wieder anderen – das gilt vor allem für den Carsharing-Markt – gibt es eine Selbstbeteiligung im Schadensfall. Gegebenenfalls, das sollte aber jeder genau vorab prüfen, kommt die eigene Haftpflichtversicherung für entstandene Schäden an Mietprodukten auf.

Ebenfalls beachten sollte man, dass man die Produkte, die man mietet, nur für kurze Zeit ausleiht. Der Grund: Je länger man eine Ware mietet, desto teurer wird das Mietgeschäft und am Ende hätte man sich die Ware auch auf Raten kaufen können.

Für wen lohnt sich das Mieten?

Wer ein teures Produkt testen möchte und es für ein paar Monate ausleiht, sind die Mietangebote möglicherweise genau das Richtige. Gleiches gilt für das Mieten von Kinderkleidung zum Beispiel: Die Kleinen wachsen schnell und die oft teuren Sachen liegen danach unbenutzt im Schrank. Auch hier kann mieten sicher viel Sinn machen. Ebenfalls sehr sinnvoll können Carsharing-Angebote sein: Wer seine Auto kaum braucht, kann so viel Geld sparen. Einen wichtigen Punkt gibt es noch bei der Rückgabe zu beachten. Jeder sollte seine persönlichen Daten, die auf dem Mietprodukt gespeichert sind – zum Beispiel auf Kameras – vor der Rückgabe löschen.

Fazit