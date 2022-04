Fit in den Frühling mit Walking

per Mail teilen

Walking. Das heißt auf Englisch: Gehen. Ein Fuß hebt sich, wird vor den anderen gesetzt. So bewegen wir uns fort. Koordiniert und effektiv. Richtig ausgeübt, ist das Sport.

Wie geht Walking?

Die richtige Haltung macht´s! Beim Walken spielen Arm und Fuß eine entscheidende Rolle.

Spannen Sie Bauch und Po an. Der Fuß setzt mit dem hinteren Teil der Ferse auf. Rollen Sie den Fuß dann über den äußeren Bereich nach innen über den großen Zeh ab.

Gearbeitet wird dabei mit dem Armschwung. Ober- und Unterarm bilden dabei einen 90-Grad-Winkel. Die Hände sind leicht zur Faust geballt, ohne verspannt zu sein. Die Hüfte und die Knie werden nach vorne ausgerichtet, der Oberkörper und der Kopf bleiben in jedem Moment der Bewegung aufrecht und so dabei auch stabil.

Wie geht Nordic Walking?

Richtiger Bewegungsablauf - effektives Training SWR SWR -

Die Stöcke werden beim Walken seitlich mitgenommen, knapp über dem Boden. Einstichstelle der Stöcke in den Boden ist immer hinter den Zehen des vorderen Beines. Sie haben den Stock in der Hand und Ihre Fäuste liegen höhenmäßig leicht unter dem Bauchnabel? Ihre Ober- und Unterarme bilden einen Winkel, etwas über 90 Grad? - Dann hat der Stock die richtige Höhe.

Wichtig: Die Bewegung wird diagonal ausgeführt. Das bedeutet, das linke Bein geht nach vorne, der rechte Arm geht mit. Das rechte Bein geht nach vorne, der linke Arm geht mit. Und so weiter. Und natürlich gilt auch beim Nordic Walking: Halten Sie Hüfte, Oberkörper und Kopf gerade und spannen Sie Bauch und Po in der Bewegung an.

Welche Ausrüstung brauche ich?

Die Stöcke passen, wenn sie bis zum Bauchnabel reichen. SWR SWR -

Viel braucht es nicht für diesen Sport. Die Schuhe sollten aber bequem und die Sohle flexibel sein. Spezielle Walking-Schuhe sind an der Ferse leicht angeschrägt. Achten Sie bei Nordic-Walking-Stöcken auf die richtige Höhe. Ihr Bauchnabel ist ein guter Orientierungspunkt. Es werden Stöcke aus Karbon, einem Karbon-Glasfasergemisch (Composite) und Aluminium angeboten. Für groß gewachsene Menschen, die lange Stöcke benötigen, empfiehlt sich das widerstandsfähige Karbon. Ein weiterer Vorteil von Karbon: Stöße werden gut absorbiert und die Stöcke vibrieren weniger in der Bewegung.

Höhenverstellbare Stöcke sind praktisch für Reisen und gut zu verstauen. Solche Teleskopstöcke sind aber nicht so widerstandsfähig und die Klemmsysteme oft nach kurzer Zeit zu klapprig.

Achten Sie beim Grip, das ist der Teil des Stocks, den Sie in der Hand halten, auf Material wie Kork oder Moosgummi. Das ist angenehm, widerstandsfähig und auch in schweißnasser Hand ist der Stock so gut zu führen. Ski-Stöcke oder Wanderstöcke sind übrigens zu lang.

Was kann Walking?

Walking ist eine sanfte, kostengünstige und sichere Sportart, die jeder erlernen kann.

Möchten Sie einige Pfund abnehmen? Walking hilft Ihnen dabei.

Trainieren Sie drei bis vier Mal in der Woche. Bleiben Sie dabei mindestens 30, besser 45 Minuten in Bewegung.

Geeignet ist eine mittlere Belastung der Muskeln, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt. Wenn Sie sich beim Training noch gut mit anderen unterhalten können und nicht völlig außer Atem kommen, laufen Sie in einem geeigneten Tempo.

Trainieren Sie anfangs in der Ebene. Anstrengende Auf- und Abstiege meistern Sie nach einigen Wochen Training leichter.

Walking fördert den gesamten Körper, ohne ihm zu viel abzuverlangen!

Wieder Sport machen und Spaß an der Bewegung haben! SWR SWR -

Auch das Herz-Kreislaufsystem wird in kurzer Zeit effektiv in Form gebracht. Das macht Walking zum perfekten Einsteiger-Sport, auch für ältere Menschen. Walking bietet Sportwiedereinsteigern eine optimale Belastung des Körpers, auch bei orthopädischen Vorschädigungen. Sollten Sie Gelenk- oder Hüftprobleme haben, dann achten Sie beim Training darauf, nicht zu große Schritte zu machen. Ein Check beim Arzt ist vor Trainingsbeginn ratsam.

Wie fange ich an, wie bleibe ich dran: Motivationstipps

Fragen Sie sich: Was ist Ihre ganz persönliche Motivation?

Planen Sie in kleinen Etappen, ein Zeitraum über drei Wochen ist ratsam und realistisch. Nicht: Ich will bis zum Sommer einen Marathon laufen können. Sondern: In den nächsten sieben Tagen versuche ich, fünf Kilometer ohne Pause und in moderatem Tempo zu schaffen. Denn: So sind Erfolge in greifbarer Nähe und Sie bleiben motiviert.

Seien Sie konkret. Nicht: Nächste Woche mache ich Sport. Sondern: Nächsten Freitag um neun Uhr gehe ich zum Lauftreff.

Suchen Sie sich Mitstreiter, einen Trainer oder schließen Sie sich einer Sportgruppe an. Das gibt zusätzliche Motivation. Gerade beim Nordic Walking ist die Technik entscheidend für positive Trainingseffekte. In einer Gruppe oder mit Trainer lernt es sich leichter.

Stellen Sie sich Ihr Ziel bildlich vor. Sie wollen abnehmen? Stellen Sie sich vor, Sie flanieren mit Ihrer Wunschfigur über einen Strand und ernten bewundernde Blicke. Stellen Sie sich diese Blicke vor. Studien haben ergeben, dass diese Bilder Sie effektiver ans Ziel bringen als der neutrale Vorsatz: Im Juni habe ich meine Bikini-Figur.

Fazit