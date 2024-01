Die Wallfahrt - Reisen mit spirituellem Ziel

Wallfahrten werden in allen Weltreligionen praktiziert, in Deutschland sind sie besonders in der katholischen Tradition verankert. Es ist gar nicht so leicht, genau festzumachen, was Wallfahrten im Unterschied zu Pilgerfahrten oder religiösen Prozessionen ausmacht. Im Endeffekt ist es eine Art Gottesdienst, bei dem der Weg zu einem spirituell wichtigen Ziel eine besondere Bedeutung einnimmt.