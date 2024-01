Was das neue Reiserecht an Änderungen bringt

per Mail teilen

Ab 1.7.2018 gilt das neue Reiserecht für Pauschalreisen. Es setzt eine EU-Pauschalreiserichtlinie vom November 2011 in nationales Recht um. Es wird befürchtet, dass damit deutsche Verbraucherschutzstandards unterlaufen werden.

Warum wurde das Reiserecht angepasst?

Bereits Ende 2015 hat die Europäische Union eine neue Richtlinie für Pauschalreisen verabschiedet. Der Bundestag hat diese Richtlinie im vergangenen Jahr in nationales Recht umgesetzt und das Reiserecht im Bürgerlichen Gesetzbuch dahingehend aktualisiert. Am 1. Juli tritt das Gesetz nun in Kraft.

Das Ziel: mehr Rechtssicherheit für Urlauber in der EU bei Pauschalreisen. Eine Pauschalreise liegt dann vor, wenn bei einem Veranstalter mindestens zwei Leistungen für eine Reise als Paket gebucht werden. Der Klassiker ist die Buchung von Flug und Hotel.

Welche Vorteile hat das neue Reiserecht für die Verbraucher?

Wer eine Reise bucht, der wird ab sofort besser und stärker informiert. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen mussten dem neuen Gesetz angepasst werden. Die Informationspflicht der Reiseveranstalter wird erhöht. Möglich ist auch, dass der Kunde mit einer Broschüre über seine neuen Rechte informiert wird.

Ein Vorteil für Verbraucher: Dem Reisenden fallen zusätzliche Gebühren, Entgelte und sonstige Kosten nur dann zur Last, wenn er über diese vor Abgabe seiner Vertragserklärung informiert worden ist.

Christian Gollner, Verbraucherzentrale Mainz "Wenn ich mir im Internet Einzelleistungen zusammenstelle, ein Hotel, einen Flug, dann sind diese Sachen nicht einzeln gebucht, sondern als Paket. Und dafür gilt das Pauschalreiserecht. Das SWR SWR -

Die Reform sieht auch vor, dass Kunden, die auf Online-Portalen ihren Urlaub buchen, einen Schutz vor der Insolvenz von Anbietern und bei Reisemängeln genießen wie sonst Pauschaltouristen auch.

Onlinebuchungen mit mehreren Reisebausteinen werden jetzt wie Pauschalreisen bewertet – und es gibt einen "Sicherungsschein" wie bei Reisen, die im Reisebüro gebucht wurden.

Portalbetreiber müssen damit die Haftung übernehmen. Seit den 1990er Jahren erhalten Kunden, die eine Pauschalreisen buchen, diesen "Sicherungsschein“. Den bekommt man nun auch via Internetbuchung. Die Portalbetreiber gelten als Vermittler.

Die Vermittler von Reisen müssen künftig Pflichten bei Angaben erfüllen, wie etwa Reise-Ort, Reiseablauf, Art der Reise oder Mindestteilnehmerzahl, die im deutschen Recht geregelt sind und bisher nur der Veranstalter zu geben hatte. Allerdings stellt das neue Recht Musterformulare zur Verfügung.

Weiterer Vorteil des neuen Reiserechts: Nach dem Urlaub hatten Verbraucher bisher maximal einen Monat Zeit, ihre Ansprüche geltend zu machen. Jetzt sind es bis zu zwei Jahre. Doch die Beweispflicht bleibt beim Urlauber.

Wo gibt es Verschlechterungen für die Kunden?

Bisher konnten die Reiseveranstalter bis 20 Tage vor Reiseantritt fünf Prozent auf den Preis aufschlagen, ohne dass der Kunde das Recht hatte zu stornieren. Nach dem neuen Recht gelten acht Prozent als zumutbar.

Stornieren darf man also erst, wenn die geforderte Zusatzsumme über acht Prozent liegt. Der Reiseveranstalter kann verlangen, dass der Reisende innerhalb einer Frist, die angemessen sein muss,

das Angebot zur Preiserhöhung annimmt

oder seinen Rücktritt vom Vertrag erklärt.

Es gibt weiterhin keinen Rechtsschutz. Geht der Vermieter pleite, dann ist auch die Anzahlung weg. Reisemängel können dann schon gar nicht mehr eingeklagt werden.

Die meisten Tagesreisen fallen jetzt aus dem Reiserechtschutz heraus. Immerhin unternehmen die Deutschen jährlich mehr als 50 Millionen solcher Reisen bis zu 24 Stunden und ohne Übernachtung. Nur wenn die Tagesreisen teurer sind als 500 Euro, sind die Vorauszahlungen der Kunden künftig geschützt. Eine eindeutige Verschlechterung!

Welche Ärgernisse gibt es?

Wer eine Ferienwohnung bei einem Veranstalter im Rahmen einer Pauschalreise bucht, der hat im neuen Reiserecht das Nachsehen. Zum Leidwesen der Verbraucherschützer ist der Anspruch auf Schadenersatz entfallen. Eine bittere Pille für Urlauber.

Auch bei Ferienhäusern und -wohnungen entfällt das Pauschalreiserecht. Künftig muss man sich direkt an die Anbieter, meist im Ausland, wenden. Und es gilt das dortige Recht. Damit wird es schwieriger, Mängel geltend zu machen und Anzahlungen können im schlimmsten Fall verloren sein.

Fazit