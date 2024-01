Fließgewässer im Qualitäts-Check

15.000 Kilometer Flüsse und Bäche gibt es in Rheinland-Pfalz. Am und im Rhein leben seltene Vögel, Insekten, hunderte Kleintierarten und mehr als 60 Fischarten. Sogar Lachse und Meerforellen sind wieder zu finden. Und dennoch: Mehr als zwei Drittel unserer Fließgewässer sind in keinem guten ökologischen Zustand.

Was heißt ökologisch guter Zustand? Die EU hat im Jahr 2000 eine Wasserrahmenrichtlinie ins Leben gerufen. Ziel ist die Herstellung des guten oder sehr guten ökologischen Zustands natürlicher Fließgewässer. "Ökologisch gut" heißt in diesem Fall: vor allem ein naturnaher Zustand. Und der ist bei vielen Gewässern verschwunden. Sobald ein Bach oder Fluss begradigt oder kanalisiert wird, ist er nach diesen Kriterien automatisch nicht mehr in einem ökologisch guten Zustand. Im besten Fall sollte das Gewässer sich selbst überlassen werden und Tiere und Pflanzen zu finden sein, die natürlicherweise hier vorkommen würden. Womit sind unsere Fließgewässer heute besonders belastet? Am schmutzigsten waren unsere Gewässer in den 60er Jahren. Seitdem ist die Schadstoffbelastung mit Chemikalien, Salzen und Schwermetallen rückläufig. Heute belasten vor allem Reste aus Kläranlagen unsere Flüsse. Aber auch Dünger und Pflanzengifte aus der Landwirtschaft. Zu hohe Nitratwerte in unseren Gewässern sind ein Dauerstreitthema. Und es gibt neue Belastungen, deren Auswirkungen noch niemand SWR SWR - Aktuellen Messdaten des rheinland-pfälzischen Landesamtes für Umwelt zufolge, transportiert der Rhein tonnenweise Medikamentenrückstände. Auch multiresistente Keime können darunter sein. Und Mikroplastik, also Stoffe, die Kläranlagen noch nicht herausfiltern können. Welche Maßnahmen zur Verbesserung gibt es? Neben der Modernisierung der Kläranlagen setzt Rheinland-Pfalz vor allem auf die Renaturierung. Auch der Speyerbach in Neustadt an der Weinstraße galt in den 80er Jahren als verunreinigtes totes Gewässer. Er teilte das Schicksal vieler Bäche, wurde verrohrt, begradigt und kanalisiert. Die Folge der damaligen Bausünden waren der Verlust und die Zerschneidung der Lebensräume, die Austrocknung der Auen, ein Rückgang der Artenvielfalt und verstärkte Hochwasser. Die Wasserqualität des Speyerbachs hat sich seit damals verbessert. Jetzt bekommt er teilweise seinen natürlichen Verlauf wieder. Fast alle unsere Gewässer in Rheinland-Pfalz wären von Natur aus breit und flach. Das ist auch ein idealer Hochwasserschutz. Der Speyerbach bekommt aber nicht nur seine Mäander zurück – sondern mit Hilfe von Fischtreppen - auch den Lachs. 90.000 Atlantik-Lachse wurden in den letzten Jahren erfolgreich ausgesetzt. Inzwischen sind die ersten Lachse zum Laichen zurück. SWR SWR - 2018 hat das Land Rheinland-Pfalz 33 Millionen Euro für Renaturierungen im Rahmen des Gewässerschutzprogrammes "Aktion blau plus" eingeplant und unterstützt damit die naturnahe Gewässerentwicklung. Viele Maßnahmen sollen auch dem Allgemeinwohl zu Gute kommen, sie sollen den Menschen nicht ausschließen, sondern einbinden, getreu dem Motto "nur was man kennt, das schützt man". Neu gestaltet werden deshalb auch Radwege, Spielplätze oder grüne Klassenzimmer. Wie werden unsere Fließgewässer überwacht? Es gibt mehr als 100 Messstellen für chemische Gewässerproben und über 1.000 Messpunkte für biologische Untersuchungen. Zusätzlich nimmt das landeseigene Mess- und Untersuchungsschiff MS Burgund auf den schiffbaren Flüssen Proben. Die Ziele der EU sollten für alle Fließgewässer schon im Jahr 2015 erreicht worden sein. Da das Ziel verfehlt wurde, hat man die Frist verlängert. Bis spätestens 2027 müssen die anspruchsvollen Ziele der EU aber erfüllt werden. Verbessert sich der Zustand der Fließgewässer nicht, droht eine Klage der EU. Fazit Nur etwa ein Drittel unserer Fließgewässer sind nach EU-Maßstab in einem ökologisch gutem Zustand. Renaturierungen sind ein wichtiges Mittel, um unseren Gewässern wieder einen natürlichen Verlauf zu geben. Wichtig ist ein Umdenken in der Agar- und Industriepolitik, um die Vorgaben der EU zu erfüllen. Je vielfältiger ein Ökosystem desto gesünder ist es.