Wo kommt unser Trinkwasser her?

Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Der Mensch besteht aus bis zu 70 Prozent Wasser, scheidet dies immer wieder aus und sollte deshalb um die zwei Liter reines Wasser am Tag zu sich nehmen. Sauberes Wasser brauchen wir auch zur Körperpflege, zum Kochen oder für die Zubereitung von Lebensmittel.

Woher kommt unser Trinkwasser?

Laut dem Umweltbundesamt wird unser Trinkwasser zu 70 Prozent aus Grund- und Quellwasser gewonnen. Zu 13 Prozent wird See-, Talsperren- oder Flusswasser direkt genutzt. Die übrigen 17 Prozent sind ein Mittelding: ursprünglich Oberflächenwasser, aber durch eine Bodenpassage oder Uferfiltration fast wie Grundwasser. Trinkwasser schmeckt in jeder Gegend etwas anders, je nach den Mineralien, die sich aus dem jeweiligen Untergrund im Wasser lösen.

In Rheinland-Pfalz stammt 70 Prozent des Trinkwassers aus den Vorkommen unter der Erde.

Die Wasserversorgung des Landkreises Birkenfeld verfügt nicht über genügend Grundwasser und versorgt sich deshalb aus der Steinbachtalsperre. Die 1,3 Kilometer lange und 36 Meter tiefe Talsperre liegt in einem Wasserschutzgebiet. Sie speichert bis zu 4,8 Millionen Kubikmeter Wasser. Dies entspricht in etwa 2.000 olympischen Schwimmbecken. Diese Menge an Wasser würden 1.400 Menschen im gesamten Leben verbrauchen.

Die Steinbachtalsperre wurde 1966 in Betrieb genommen und dient als Wasserreservoir des gesamten Landkreises Birkenfeld. SWR SWR -

Die Steinbachtalsperre liegt im Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Das Wasser ist deshalb weitgehend unbelastet. Trotzdem ist die Aufbereitung von Oberflächenwasser aufwändiger als die Nutzung von Grundwasser. Dennoch hat das Wasser laut Stephan Geyer, dem stellvertretender Leiter des Wasserwerkes des Landkreises Birkenfeld, wesentlich mehr Beeinträchtigungen durch die Umwelt, vor allem durch Niederschläge, da es sich um Oberflächenwasser handelt. Das macht die Aufbereitung zu trinkbarem Wasser wesentlich aufwendiger.

Wie wird das Trinkwasser aufbereitet?

Um die Bürger mit Trinkwasser zu versorgen, werden der Talsperre täglich ca. 5000 Kubikmeter entnommen und der Wasseraufbereitung im Wasserwerk zugeführt. SWR SWR -

In der Wasseraufbereitung werden zunächst zehn Prozent des Wassers mit Kohlensäure versetzt. Dieses angereicherte Wasser kann nun aus einem Kalziumgranulat die Stoffe Kalzium und Magnesium lösen und so dem gesamten Wasser zuführen. Der pH-Wert des ursprünglich sehr weichen Wassers steigt, das heißt, es wird härter. Damit wird die spätere Flockung begünstigt.

Durch die Zugabe von Aluminiumsulfat werden Mangan und Eisen sowie weitere Schmutzpartikel in einem Flockungsverfahren in eine andere feste Form überführt. Die von einem Rührer in Bewegung gehaltenen Flocken können so über drei Kammern hinweg reifen. Die durch den Reifungsprozess vergrößerten Flocken können dann durch den nächsten Prozess abgeschieden werden.



Um Mangan aus dem Wasser zu entfernen, werden geringe Mengen Kaliumpermanganat dem Wasser zur Oxidation beigemischt. Positiver Nebeneffekt ist die leicht desinfizierende Wirkung des Kaliumpermanganats.

Die Abscheidung der Schmutzflocken erfolgt in einem Mehrschichtfilter. Große Flocken werden durch die erste Filterschicht, die Schwarzkohleschicht, das sogenannte Hydroanthrazit herausgefiltert. In der feinen darunter befindlichen Quarzsandschicht können auch kleinste Flocken am Weiterfließen gehindert werden. Die dritte Schicht besteht aus Kies und dient als Stützschicht. Im Anschluss wird das Wasser nochmal mittels Kalziumkarbonat in einer zweiten Filterstufe aufgehärtet. Letzte Manganteilchen scheiden sich ab und dadurch entsteht an der Oberfläche eine dunkle Verfärbung des Granulats.

Im Reinwasserbecken wird das gereinigte Wasser mit Chlordioxid versetzt. Dieses befreit das Trinkwasser von letzten Bakterien und macht es somit bereit für die Verteilung in das Leitungsnetz. Und so gelangt das gereinigte Wasser von der Talsperre in einer sehr guten Qualität zu den über 80.000 Menschen im Nationalpark Landkreis Birkenfeld.

Warum ist unser Trinkwasser wertvoll?

Grundsätzlich ist Wasser einer unserer wichtigsten natürlichen Schätze. Etwa 30 Prozent der Weltbevölkerung verfügen über kein sauberes Trinkwasser. SWR SWR -

Klimawandel, Intensivierung der Landwirtschaft und die zunehmende Industrialisierung belasten auch in unserem Land die Trinkwassersituation.

An die Qualität des Trinkwassers werden hohe Anforderungen gestellt. Da Krankheitserreger, wenn sie ins Trinkwassernetz gelangen würden, rasch viele Menschen erreichen und infizieren könnten, muss dieses Risiko sehr gering gehalten werden.

Barrieren gegen Verunreinigung sind in der gesamten Prozesskette wichtig – beim Gewinnen, beim Aufbereiten und beim Verteilen des Trinkwassers: Ist die Ressource gut geschützt, ist weniger technische Aufbereitung notwendig. Die Steinbachtalsperre wird beispielsweise durch drei streng abgeriegelte Sicherheitszonen geschützt. Die Verteilungssysteme, die das gereinigte Wasser zum Verbraucher bringen werden nach genau vorgeschriebenen technischen Regeln gebaut, gewartet und betrieben, so entstehen darin keine Verunreinigungen durch Abgabe von Substanzen aus den Werkstoffen oder durch das Wachstum von Legionellen. Entscheidend für die Trinkwasserqualität ist daher das Management der Systeme. Dafür tragen die Betreiber die Verantwortung – bei unserem Beispiel ist dies der Wasserzweckverband im Landkreis Birkenfeld. Die staatliche Überwachung des Wassers erfolgt durch die Gesundheitsämter in der Verantwortung der Länder und Gemeinden.

Fazit