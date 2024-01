Bienen ernähren die Welt

Ohne Honigbiene könnte der Mensch nur schwer überleben. Sie sind eine tragende Säule in unserer Nahrungskette. Und Bienen sind schlau. Sie leben in gigantischen Staatsgebilden, haben ein erstaunliches soziales Verhalten und verfügen in ihrem Hirn über ein eigenes Navigationssystem, dass sie immer wieder zu ihrem Bienenstock zurückführt. Kein Wunder, dass diese Insekten Forscher aus aller Welt faszinieren.