Zugvögel auf dem Weg nach Süden

Alle Jahre wieder im Herbst - die Vögel ziehen. Bei Tag ein spektakuläres Schauspiel am Himmel, in der Nacht ein lautstarkes Vogelgeschrei. Millionen Vögel ziehen jedes Jahr von Nord nach Süd. Einige sind schon im September weg, manche warten noch. Seit wann es den Vogelzug gibt, weiß man nicht genau, aber es ist sicher, dass es eine Notlösung der Evolution ist, die sich im Laufe der Zeit genetisch verankert hat.

Warum fliegen die Vögel?

Die meisten Vögel ernähren sich von Insekten, Beeren und Sämereien. Im Winter wandern sie deshalb, um Nahrungsgebiete zu finden. Das hat sich bei den meisten Vögeln genetisch einprogrammiert. Trotzdem gibt es Vogelarten wie den Mauersegler, der Ende Juli in den Süden fliegt, obwohl er genügend Nahrungsangebote vor Ort hat. Die Tiere haben eine innere Uhr, nach der sie starten. Niedrige Temperaturen und schlechte Wettersituationen sind zusätzliche Gründe. Der Zug zieht sich von Ende Juli bis Anfang November. Zuletzt ziehen die Kraniche.

Welche Vogelarten ziehen?

80 Prozent aller Vögel ziehen. 20 Prozent sind sogenannte Standvögel wie Spatzen, Spechte, Rabenvögel oder Eulen. Von den 80 Prozent sind etwa 1/3 Langstreckenflieger wie Störche, Schwäne, Gänse oder Schwalben. Sie legen Tausende von Kilometern zurück. Der Rest, viele Singvogelarten, zieht in Mitteleuropa hin und her. Je nachdem, wo es wärmer ist und es etwas zu fressen gibt.

Manchmal haben die "Wegzieher" Vorteile, wenn es zuhause einen zu harten Winter gibt und viele Vögel sterben. Manchmal haben die "Daheimgebliebenen" im Frühjahr Vorteile, wenn es um die besten Brutplätze geht.

Die Natur versucht, die besten Lösungen zu finden, damit eine Art überleben kann. Das ist Evolution, die wir direkt beobachten können.

Wie funktioniert der Vogelzug?

Einige Arten ziehen als Schwarm wie die Stare, die Tauben und die Schwalben. So ist jeder einzelne Vogel vor Raubvögeln besser geschützt.

Beim Schwarmverhalten achtet jeder Vogel auf seinen Partner an der Seite. Die älteren und erfahreneren Tiere geben den Weg an. SWR SWR -

Andere Vogelarten ziehen in kleinen Trupps durch die Regionen, wie Kohlmeisen, Bluthänflinge oder Finken. Andere ziehen alleine wie das Rotkehlchen. Große Vögel wie Kraniche, Gänse oder Störche ziehen in der V-Formation. Die ältesten und erfahrensten Tiere fliegen an der Spitze, der Rest im Windschatten des Vorgängers. So können die Tiere auf ihrem langen Weg Energie sparen. Beim Fliegen verbrennen sie Fettreserven. Unterwegs gibt es auch feste Rastplätze, meistens an großen Seen.

Um ihr Ziel zu erreichen, fliegen die Tiere auf festen Routen. Die Korridore sind manchmal 50 Kilometer breit. Beim Fliegen orientieren sie sich mithilfe von Landmarken: Flüsse, Seen und Berge zum Beispiel. Außerdem orientieren sie sich nach der Sonne und in der Nacht nach den Sternen.

Bei Rotkehlchen hat man Sinneszellen im rechten Auge gefunden, die sensibel auf den Magnetismus reagieren.

Was bedroht die Zugvögel?

Windräder sind für große Vögel eine Gefahr, ebenso Lichtverschmutzung und Elektrosmog. Hundert Millionen Vögel werden jedes Jahr auf ihrem Zug geschossen und gefangen, als Delikatesse, zur Unterhaltung oder bei der Hobbyjagd.

Trotz EU-Vogelschutzrichtlinie gibt es viele Ausnahmeregelungen und illegale Abschüsse. Hier müsste mehr kontrolliert werden. Seit Juni 2018 dürfen zum Beispiel auf Malta keine Finken mehr während ihres Zuges gefangen werden. Das hat der Europäische Gesichtshof entschieden. Beim Schwarmverhalten achtet jeder Vogel auf seinen Partner an der Seite. Die älteren und erfahreneren Tiere geben den Weg an.

Fazit

Das Zugverhalten der Vogelarten hat sich verändert. Immer häufiger fliegen die Vögel kürzere Strecken nur bis zum Mittelmeer oder bleiben im Winter sogar in Deutschland.