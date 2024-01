Dieselskandal und kein Ende in Sicht

per Mail teilen

Die Spitzen von Union und SPD haben sich im Dieselstreit darüber geeinigt, wie Fahrverbote in Städten mit zu schmutziger Luft vermieden werden sollen. Denn die Abgase sind ein Hauptverursacher der Luftverschmutzung und es drohen ab 2019 Fahrverbote für ältere Fahrzeuge, wie etwa in Hamburg, Stuttgart und Frankfurt.

Was hat die Große Koalition beschlossen?

Laut der neuen Regelungen sollen Besitzer älterer Diesel-Fahrzeuge eine Reihe von Angeboten bekommen. Sie sollen entweder ihren alten Diesel für eine Kaufprämie gegen ein saubereres Auto umtauschen oder ihn mit dem SCR-System nachrüsten lassen.

Die Umtauschprämie soll es von den Automobilherstellern nicht nur für den Kauf von Neuwagen, sondern auch für saubere Gebrauchtwagen geben, unabhängig von der Antriebsart.

Einige deutsche Hersteller sagten bereits Tauschprämien zu, wie etwa Volkswagen mit 4.000 bis 8.000 Euro, BMW mit 6.000 Euro und Daimler mit bis zu 5.000 Euro. Als erster ausländischer Hersteller kündigte Renault eine Prämie bis 10.000 Euro an. Hier stellt sich die Frage, was mit den teils recht neuen "Alten" passiert, denn sie zu verschrotten ist ökologisch nicht sinnvoll, sie in andere Länder zu verschieben, ebenfalls nicht.

Soweit das Grundsätzliche. Jedoch: Welche Fahrzeuge konkret betroffen sind, muss noch ermittelt werden.

Wer profitiert also?

Die Regelungen sind grundsätzlich gedacht für ältere Dieselfahrzeuge, also für Wagen der Abgasnorm Euro 1 bis 5. Euro 6-Wagen sind nicht betroffen. Die Regelungen gelten nicht für ganz Deutschland, sondern nur für die 14 belastetsten Städte und ihre umliegenden Regionen. Auch Pendler, die einen Arbeitsplatz in einer dieser Städte nachweisen können, sollen profitieren.

Als Grenzwert wurde hierfür eine Messung von 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft angesetzt. Dabei gilt als Kriterium, inwieweit der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxd in den letzten Jahren überschritten wurde. Betroffen sind auch angrenzende Landkreise, Pendler und Städte, die von Fahrverboten konkret bedroht sind, wie etwa Frankfurt oder Stuttgart.

Laut Kraftfahrtbundesamt gab es Anfang 2018 gut 15,2 Millionen Diesel-Pkw in Deutschland.

Davon waren:



25 Prozent mit Abgasnorm Euro 6

37 Prozent mit Abgasnorm Euro 5

21 Prozent mit Abgasnorm Euro 4

7 Prozent mit Abgasnorm Euro 3

Mit der Umtauschprämie sollen Autobesitzer von betroffenen Dieselfahrzeugen unterstützt werden. SWR SWR -

Wie genau funktioniert die Nachrüstung?

Die Hardware-Nachrüstung sieht den Einbau neuer Technologie im Auto auf Kosten der Hersteller vor - so die Erwartung des Bundes. Die Nachrüstung reduziert den Ausstoß von Stickstoff unter 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer. Bislang gibt es Werte zwischen 670 bis 900 Milligramm. Systeme zur Abgasreinigung sollen ältere Dieselfahrzeuge ab Euro 4-Norm erhalten. Sie arbeiten meist mit AdBlue, einer wässrigen Harnstofflösung, die in das Abgas eingespritzt wird und damit den Stickoxid-Ausstoß senkt.

Meist werden verschiedene Techniken kombiniert, denn da gibt es ja auch noch das Software-Update, das für fünf bis sechs Millionen Autos in Deutschland funktionieren könnte.

Doch sowohl das Software-Update wie auch die Hardware-Nachrüstung kann bei einigen Fahrzeugen zu schlechteren Verbrauchswerten wie auch technischen Problemen führen.

Welchen Haken hat die Diesel-Einigung?

Neben einer möglichen Haftungs-Problematik, die Nachrüstungen mit sich bringen könnten, lehnen viele deutsche Hersteller die geplante Kostenübernahme von Nachrüstungen schlicht ab. Unter anderem Opel argumentiert, diese seien ökonomisch nicht sinnvoll und technologisch nicht ausgereift, und hat bereits abgelehnt. BMW ist ebenfalls kritisch. VW wäre grundsätzlich bereit, aber nur, wenn andere Hersteller mitziehen. Aber auch die angekündigten Prämien sollte man sich ganz genau ansehen.

Fazit

Die Entscheidung aus Berlin ist angesichts der schwierigen Lage ein erster Schritt. Jedoch: Der Plan droht an technischen Hürden, möglicher Haftungsproblematik und vor allem der Automobilindustrie zu scheitern. Außerdem profitieren nicht alle Dieselhalter, sondern nur Verbraucher in ausgewählten Städten und Regionen.