Eine seltene Baumart: Die Esskastanie

Unzählige Esskastanienbäume stehen oberhalb vom pfälzischen Edenkoben rund um die Villa Ludwigshöhe. König Ludwig I. von Bayern ließ sich dieses Domizil nach italienischem Vorbild bauen. Und tausende Esskastanienbäume anpflanzen.

Wo wachsen Esskastanienbäume sonst in Deutschland?

Ernst Segatz von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz hat sich lange mit der Esskastanie beschäftigt. Er erklärt, dass die Schwerpunkte in der Ortenau in Baden Württemberg seien, aber natürlich auch in Rheinland-Pfalz mit dem großen Weinbaugebiet und mit dem Weinbauklima. Es gebe aber Edelkastanien in Deutschland auch am Taunusrand und wider Erwarten auch relativ viele Edelkastanien am Niederrhein.

Dort wo der Wein wächst, im milden Klima, gedeiht die stammende Esskastanie gut. Denn sie stammt aus dem Süden, wurde durch die Römer importiert.

Esskastanien sind sehr nährstoff- und vitaminreich. Außerdem bietet die reiche Blüte des Baumes den Bienen viel Nektar, aus dem ein sehr wohlschmeckender Honig produziert wird.

Wie ist die Esskastanie noch nutzbar?

Das Holz der Esskastanie ist durch seinen hohen Gerbsäuregehalt natürlich imprägniert. Wegen seiner guten Haltbarkeit wird es in den Alpen zur Absicherung von Steilhängen gegen Lawinen genutzt.

Als regionale Besonderheit lässt sich der Baum auch touristisch gut vermarkten. Zum Beispiel mit einem Themenwanderweg.

Welchen ökologischen Wert hat die Esskastanie?

In einem Forschungsprojekt, das auch von der EU gefördert wurde, hat Ernst Segatz viel Neues über die Esskastanie heraus gefunden.

Die Esskastanie verträgt Wärme gut. In Zeiten des Klimawandels wird der Baum in Deutschland immer gefragter.

Was wird zum Erhalt der Esskastanie getan?

Nicht alle Bäume im Pfälzerwald sind gesund. Manche sind vom Esskastanienrindenkrebs befallen, einer Pilzkrankheit. Der Pilz dringt in den Baum ein und unterbindet die Wasser- und Nährstofftransporte. Glücklicherweise breitet sich die Krankheit nicht stärker aus. Das haben Ernst Segatz und seine Kollegen beobachtet. Für den Schutz der Art ist für sie neben Beobachtung und Pflege der bestehenden Bäume vor allem eines wichtig: "Wenn der Mensch Interesse an einer Baumart hat, dann gilt das Gleiche wie bei einer aussterbenden Haustierrasse: Schutz durch Nutzung führt dazu, dass weiter angebaut wird."

