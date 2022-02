Worauf Sie beim Blutspenden achten sollten

Jeden Tag brauchen Menschen in Deutschland Spenderblut, um zu überleben. Doch die Anzahl an Blutkonserven geht zurück. Grund ist in Corona-Zeiten nicht nur die Angst der Spendewilligen, sich beim Blutspenden mit Covid-19 zu infizieren, sondern auch der demografische Wandel – ältere Spender fallen weg, Jüngere kommen nicht nach. Dabei ist es nirgends so einfach, mit wenig Aufwand tatsächlich Leben zu retten.

So können Sie beim DRK in Rheinland-Pfalz Ihr Blut spenden: Wer? Blut spenden dürfen gesunde Erwachsene über 18 mit einem Körpergewicht von mindestens 50 Kilogramm. Erstspender sollten nicht älter als 68 Jahre alt sein. Die allgemeine Altersgrenze für Spendewillige liegt bei 75 Jahren. Wer nicht? Vom Spenden ausgeschlossen sind chronisch Kranke mit beispielsweise schweren Herz- oder Gefäßkrankheiten, mit klinisch relevanten Blutgerinnungsstörungen oder auch Diabetes mellitus. Vorübergehend vom Spenden ausgeschlossen werden unter anderem Menschen mit sogenanntem "sexuellem Risikoverhalten". Die Regelung betrifft Personen, die häufig wechselnde Sexualpartner haben, im Prostitutionsgewerbe arbeiten, aber auch Männer, die in den vergangenen vier Monaten Sexualverkehr mit einem neuen männlichen Partner oder mehreren männlichen Partnern hatten. Konkret: Homosexuelle Männer, die in einer auf Dauer angelegten Paarbeziehung sexuell aktiv sind (schließt beide Partner ein), werden vom Blutspenden nicht mehr zurückgestellt. Wie oft? Männer dürfen sechsmal im Jahre Blut spenden, Frauen viermal. Wann nicht? Grundsätzlich gelten nach gewissen Krankheiten, Operationen und kleineren medizinischen Eingriffen Karenz-Zeiten, in denen nicht gespendet werden darf. Auch nach einer frischen Tätowierung sowie einem Piercing muss einige Wochen pausiert werden. Bei Fragen zum Blutspenden in Rheinland-Pfalz gibt das DRK-Personal montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr telefonisch kostenfrei Auskunft: Hotline DRK- Blutspendedienst West Telefon 0800 11 949 11