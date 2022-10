Die Maske prägt unseren Alltag. Sie ist Pflicht in Geschäften, in der Bahn, im Flieger, in der Gastronomie und in Gemeinschaftsbereichen der Schulen.

Sendung am Mi. , 16.9.2020 18:45 Uhr, Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP