Haselnüsse findet man häufig in Studentenfutter, da sie sich positiv auf die Konzentration auswirken. Sie enthalten viel Vitamin E und B und sind damit gut für neuronale Prozesse. Außerdem ist in Haselnüssen doppelt so viel Kalzium enthalten, wie in einem Joghurt zum Beispiel.

imago images imago0100843008h