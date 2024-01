per Mail teilen

China, das bevölkerungsreichste Land der Welt, ist vom Coronavirus betroffen. Städte werden evakuiert und Krankenhäuser sind überfüllt. In Europa sind bisher wenige Fälle bekannt. Trotzdem sind auch hier die Kliniken in Rheinland-Pfalz in Alarmbereitschaft.

Über den Virus ist bisher wenig bekannt: Er wird von Mensch zu Mensch übertragen und ist in seinem Verlauf unterschiedlich. Die meisten Infizierten haben grippeähnliche Symptome häufig verbunden mit einer Lungenentzündung.

Auch wenn es bislang noch keine Medikamente gegen den Coronavirus gibt, rechnen Experten nicht mit einer weltweiten Epidemie.