Trisomietest für Schwangere

"Es ist die Position, dass man in der Medizin und auch in der vorgeburtlichen Phase immer so sicher sein will, wie möglich. Wir haben heute die Erwartung junger Eltern, dass eine Schwangerschaft so risikolos und so sicher und so erfolgreich wie möglich verlaufen soll. Und das Kriterium Erfolg ist natürlich subjektiv. Da spielt die Position rein: ‚Warum sollte man die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom nicht auch als erfolgreiche Schwangerschaft ansehen?‘“