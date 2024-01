So bleiben Sie in Flüssen und Badeseen sicher

Jedes Jahr sterben in Deutschland mehrere hundert Menschen bei Badeunfällen, in Rheinland-Pfalz waren es allein im vergangenen Jahr 22. Nach Angaben der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) können immer weniger Menschen schwimmen - laut DLRG mehr als die Hälfte der Grundschüler in Deutschland. Viele lernen es auch gar nicht mehr in der Schule.

Wer sich am oder im Wasser erholen möchte, denkt vielleicht erst mal nicht an mögliche Gefahren. Aber die Rettungsschwimmer der DLRG müssen immer wieder Menschen das Leben retten, manchmal sogar unter der Gefahr für das eigene Leben. Nach eigenen Angaben waren es 974 Personen allein im Jahr 2018, 218 mehr als im Vorjahr. Das ist ein Zuwachs von fast 30 Prozent.

Warum sind Naturgewässer für Schwimmer besonders gefährlich?

In Flüssen wie beispielsweise Rhein, Mosel oder Nahe ist das Baden und Schwimmen zwar generell erlaubt, aber nur am Ufer und nicht in der Fahrrinne der Schiffe.

Generell ist das Schwimmen in Fließgewässern allerdings mit Vorsicht zu genießen. Die Strömung des Flusses kann einen Schwimmer an manchen Stellen mit mehreren Metern pro Sekunde mitnehmen. Falls man von der Strömung erwischt wird, sollte man nicht dagegen ankämpfen, sondern sich mittreiben lassen und so versuchen, ein Ufer zu erreichen.

Die Zahl der Badeunfälle mit tödlichen Folgen steigt an, besonders gefährlich sind die unterschätzten Strömungen in Flüssen. SWR

Aber auch das Baden und Schwimmen in Seen kann gefährlich sein. Seen sind zwar vergleichsweise ruhig, das erschwert allerdings auch den Temperaturausgleich zwischen den Wasserschichten. Das heißt, das Wasser an der Oberfläche hat eine ganz andere Temperatur als das Wasser ein paar Schichten tiefer.

Der Temperaturunterschied kann den Kreislauf überfordern, gerade wenn ein Schwimmer bei heißen Außentemperaturen Abkühlung im Wasser sucht.

Viele Menschen überschätzen sich und ihre Kraft oder verhalten sich sogar leichtsinnig.

Oft sei bei Badeunfällen auch Alkohol im Spiel, berichtet die DLRG.

Besondere Vorsicht gilt bei Baggerseen, in denen noch gebaggert wird. Hier sind oft Kabel oder Rohre im Wasser.

Abgesehen davon könnte es ein Privatgelände sein. Wer in einem Privatsee badet, könnte sogar Hausfriedensbruch begehen. Und eine Badeaufsicht gibt es dort ganz sicher nicht.

Wo werden Badegewässer beaufsichtigt?

Als Faustregel lässt sich sagen: Wo das Baden kostenlos ist, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es dort keine Badeaufsicht gibt. Eine Parkplatzgebühr gilt nicht als "Eintritt zum Badesee" oder Garantie, dass ein Rettungsschwimmer vor Ort ist. Baden ist dort in aller Regel auf eigene Gefahr.

Die Badegewässer in Rheinland-Pfalz werden selten oder nur sehr sporadisch von Rettungsschwimmern bewacht. SWR SWR -

Die DLRG versucht, gerade an Sommerwochenenden, dort vor Ort zu sein, wo besonders viele Badegäste einer relativ hohen Gefahr ausgesetzt sind. Beispielsweise am Oppenheimer Strandbad oder am Laacher See. Hier ist die DLRG, wenn möglich, von April bis September an den Wochenenden im Einsatz. Geld bekommen die Mitarbeiter der DLRG übrigens nicht für die Einsätze - der Wasserrettungsdienst ist ehrenamtlich.

Hinweisschilder zeigen dem Besucher, ob der Strand überwacht ist oder nicht. SWR

Wie gut ist die Wasserqualität?

Die rheinland-pfälzischen Badeseen haben gutes bis ausgezeichnetes Wasser. Gefahren für Schwimmer in Form von Bakterien, Keimen oder giftigen Algen gibt es normalerweise nicht.

Gesundheitsämter und das Ministerium für Umwelt machen regelmäßig Proben in den Badegewässern. Von April bis September, bis zu zweimal pro Monat. Diese Proben werden nach EU-Badegewässerrichtlinie untersucht, vor allem nach gefährlichen Algen und Keimen. Sollten zum Beispiel E.coli-Bakterien einen bestimmten Grenzwert überschreiten, wäre das ein Hinweis, dass das Wasser mit Fäkalien verschmutzt wurde.

Der Rhein ist übrigens kein offizielles Badegewässer - trotz Strandbädern oder Zugangsmöglichkeiten. Baden ist zwar grundsätzlich erlaubt, birgt aber abgesehen von der Strömung und von den Schiffen noch andere Gefahren. Die Wasserqualität für Badende wird hier nämlich nicht getestet. Das Ministerium für Umwelt rät grundlegend davon ab, in Fließgewässern zu baden, nicht nur wegen der Strömung, sondern auch wegen einer möglichen Infektionsgefahr, weil das Wasser nicht speziell kontrolliert wird.

