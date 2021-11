Digital farming - die Landwirtschaft der Zukunft

"Wenn ich jetzt an den Ackerbau denke, dann sehe ich die Vision eigentlich so, dass wir jede Pflanze einzeln kennen, ihren Standort kennen und wissen, was sie braucht. Das heißt also, minimaler Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, minimaler Einsatz von Düngemitteln, ausgeglichene Nährstoffbilanz. Das ist die Vision, jede Pflanze individuell zu behandeln."