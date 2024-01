Mit dem Hausnotruf selbständig bleiben

Mehr als 160.000 Menschen in Rheinland-Pfalz sind pflegebedürftig, 80 Prozent der Senioren möchten aber nicht in ein Heim, sondern zu Hause bleiben. Der Hausnotruf bietet die Möglichkeit, im Notfall schnell Hilfe zu holen.

Was kann der Hausnotruf?

Über eine Basisstation und einen kleinen Sender zum Umhängen oder für das Handgelenk ist der Teilnehmer direkt mit der Hausnotrufzentrale verbunden, die rund um die Uhr besetzt ist. Wird der Knopf gedrückt, entscheidet geschultes Personal, zumeist Rettungssanitäter, was zu tun ist. Zum Beispiel Angehörige oder Nachbarn, den Bereitschaftsdienst oder einen Rettungsdienst zu verständigen. Der Knopf ist wasserfest und kann auch unter der Dusche benutzt werden. Etwa 100 Meter beträgt die Reichweite der Basisstation.

Der Hausnotruf kann nicht nur in Notfällen ausgelöst werden, es gibt auch eine Tagestaste, mit der sich Alleinstehende in der Zentrale melden können. Bleibt die Meldung aus, kontrollieren die Mitarbeiter, ob es den Kunden gut geht oder ob sie Hilfe brauchen. Alternativ bieten moderne Geräte einen Bewegungsmelder, der anzeigt, ob eine Person aktiv ist oder nicht. Trotzdem braucht man keine Angst vor Überwachung zu haben, denn nur durch Drücken des Notfallknopfes wird die Sprechverbindung zur Zentrale hergestellt. In die Basisstation lässt sich auch ein Gas- und Rauchmelder integrieren.

Der Hausnotruf ist eine Entlastung für Angehörige, aber auch für die Benutzer selbst. SWR

Wie funktioniert der Sturzsensor?

Etwa ein Drittel der über 65-Jährigen stürzt einmal pro Jahr, bei den über 80-Jährigen steigt der Anteil auf über 50 Prozent - oft mit schwerwiegenden Folgen. Denn wer stürzt, wird ängstlich, bewegt sich weniger, geht vielleicht nicht mehr aus dem Haus. Das bedeutet Muskelabbau – eine gefährliche Abwärtsspirale. Neue Geräte können Bewegungsprofile wie etwa Stürze erkennen. Im Rahmen einer Studie untersucht die Techniker Krankenkasse gerade die Wirksamkeit solcher Geräte. Für die Erprobungsphase werden auch in Rheinland-Pfalz noch Probanden gesucht, die bei der Techniker Krankenkasse versichert sind. Sie bekommen das Gerät für die Dauer der Studie kostenlos gestellt und dürfen es danach behalten.

Was zahlt die Kasse?

Für Personen mit anerkannter Pflegestufe übernimmt die Kasse die Kosten. Das beinhaltet die Bereitstellung und Installation des Gerätes, des Handsenders und der Basisstation. Dazu gehört auch eine Beratung und Einweisung in die Technik. Die Pflegekasse zahlt die monatlichen Kosten des Basistarifs von 23 Euro. Bei privaten Anbietern kann die auch höher sein. Die Differenz oder gewünschte Extras müssen dann selbst gezahlt werden. Die Schlüsselaufbewahrung beim Bereitschaftsdienst kostet eine monatliche Gebühr, hier fallen oft noch mal um die 20 Euro an. Sie macht aber Sinn, wenn es keine Angehörigen oder Nachbarn gibt, denen man den Hausschlüssel anvertrauen kann.

Rund um die Uhr sind über den Hausnotruf Bereitschaftsdienste oder Rettungsdienste zu erreichen. SWR

Viele Senioren haben Angst, einem Fehlalarm auszulösen. In der Regel sind die Einsätze des Bereitschaftsdienstes aber kostenfrei. Im Notfall sollte man sich nicht scheuen, den Hausnotruf auszulösen. Einmal im Monat sollte man das Gerät testen.

Worauf sollte man beim Vertragsabschluss achten?

Die großen Wohlfahrtsverbände in Deutschland – DRK, ASB, Malteser, Johanniter und einige private Dienstleister - bieten den Hausnotruf an. Die Stiftung Warentest hat 2018 neun von ihnen getestet. Beim Bearbeiten des Notrufs und der Gerätefunktion schnitten die großen Anbieter gut ab. Mängel gab es aber fast überall bei den Vertragsklauseln. So ist z.B. Haftungsausschluss wegen Schwerhörigkeit oder Demenz laut Stiftung Warentest unzulässig. Bei den Kündigungsfristen ist darauf zu achten, dass sie kurz sein sollen: zwei bis vier Wochen oder jeweils zum Monatsende. Wer privat Kosten für den Hausnotruf übernimmt, kann diese von der Steuer absetzen.

Fazit

Viele Benutzer tragen ihren Notfallknopf immer am Handgelenk. Auch bei der Gartenarbeit oder im Bad, denn er ist wasserfest. Regelmäßige Tests sichern die Funktionstüchtigkeit. Wichtig ist, vor Vertragsabschluss die Vertragsklauseln genau zu lesen. Der Hausnotruf gibt Senioren und ihren Angehörigen ein Stück Sicherheit.