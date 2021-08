per Mail teilen

Neben den bekannten Möglichkeiten eine Zeitung oder Zeitschrift zu abonnieren, gibt es seit wenigen Jahren auch Abonnements für Autos. Die Abonnements können nur wenige Monate oder länger als ein Jahr laufen. Die Preise richten sich nach der Größe des Autos, der Kilometer-Fahrleistung und der Laufzeit.

Einen Kleinwagen gibt es für zwei- bis dreihundert Euro im Monat. Ein Sport- oder Luxuswagen kostet mehr als tausend Euro im Monat. Dafür ist in der Rate alles enthalten. Der Fahrer muss sich weder um die Versicherung, Steuer oder Werkstattkosten kümmern. Nur die Tankfüllung muss er zusätzlich bezahlen.

Am Ende der vereinbarten Laufzeit wird der Wagen zurückgegeben. Bei der Rückgabe können zusätzliche Kosten anfallen - hier sollte man bereits bei Vertragsabschluss auf versteckte Kosten achten. Viele Hersteller wie zum Beispiel Volvo oder Mercedes, aber auch eine Reihe von Start-Ups bieten Auto-Abonnements an. Im vergangenen Jahr haben etwa 40.000 Autofahrer in Deutschland ein Auto abonniert. Experten gehen davon aus, dass diese Zahl deutlich steigen wird.

