Die ehemals mondäne Kurstadt liegt auf einem Heilquellensattel, der das gesunde Wasser in Mengen sprudeln lässt. Wie verschwenderisch die Natur in Bad Ems mit dem kostbaren Gut umgeht, zeigen die Luftblasen in der Lahn. Bad Ems liegt nämlich an der Lahn, nicht an der Ems.

Heilwasser aus Quellen

Zahlreiche Bauten erzählen von der weltweit bedeutenden Bäderarchitektur, von römischer Geschichte und deutscher Romantik und nehmen die Besucher mit auf eine Zeitreise in eine längst vergangene Welt. Prägnant im ehemaligen Weltbad ist das barocke Badeschloss an der Lahn. Darin befindet sich unter anderem die Brunnenhalle, in der schon Könige und Zaren das Heilwasser gekostet haben.

Klein Nizza an der Lahn

Außerdem im architektonische Schmuckstück von Bad Ems vereint: eine Kolonnade, das Kurcafe, der Marmorsaal, das Kurtheater und das Casino. Die Schokoladenseite zur Lahn findet eine schöne Fortsetzung in den Gartenanlagen des Kurparks. Die Emser nennen übrigens die Sonnenseite vor dem Kursaalgebäude an der Lahn "Klein Nizza".

Künstler und Musiker gingen einst im Schloss Balmoral ein und aus. Richard Wagner beispielsweise vollendete hier seine Oper Parzival. Heute ist die Mischung aus Villa und weißer Ritterburg immer noch ein Künstlerhaus.

Bad Ems hat noch mehr zu bieten: Ein Stadtmuseum mit viel historischem Flair, die Martinskirche mit berühmtem Chor und sogar eine russisch-orthodoxe Kirche. In Bad Ems werden die Emser Pastillen hergestellt und beim Rosenball im Marmorsaal jährlich die Rosenkönigin gewählt.