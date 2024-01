Mainzer Dom und Altstadt

Mit seinen dicken Mauern und der stattlichen Höhe von 84 Metern ist er seit nunmehr 1000 Jahren ein steinernes Symbol der Macht und das Wahrzeichen der Stadt.

Beim Eintreten in den Dom muss man sich erst an das Dämmerlicht gewöhnen um die Bilder, Altare und Fenster, erkennen zu können, die sich in Winkeln, an Wänden und Säulen befinden. Der Mainzer Dom St. Martin ist deutschlandweit das kirchliche Gebäude mit den meisten Denkmälern, obwohl viele Erinnerungsstücke im Laufe der Zeit durch Unwetter und Kriege zerstört wurden.

Malerische Augustinerstraße

Die Mainzer Altstadt bietet weitere Sehenswürdigkeiten, schöne Bauwerke und Plätze aus der Gründungs- bis zur heutigen Zeit, darunter die alten Patrizierhäuser, das kurfürstliche Schloss und das moderne Rathaus.

Nach dem Krieg wurde vieles wieder aufgebaut und restauriert, so auch die malerische Augustinerstraße mit ihren verwinkelten Seitengassen. Sie lockt mit ausgefallenen Geschäften und netten Cafés viele Touristen an. Nach einem kurzen Spaziergang erreicht man auch das Rheinufer.