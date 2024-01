Der Nürburgring ist eine Rennstrecke in der Eifel, die am 18. Juni 1927 eingeweiht wurde. Die ursprünglich insgesamt bis etwa 28 Kilometer lange legendäre "Gebirgs-, Renn- und Prüfungsstrecke" war in ihrer Ur-Form bis 1982 in Betrieb.

26 Kilometer Gesamtlänge

1984 wurde an gleicher Stelle die zum damaligen Zeitpunkt "modernste und sicherste Grand-Prix-Strecke der Welt" eröffnet. In unmittelbarer Nähe der damals nur rund 4,5 Kilometer langen GP-Strecke liegt die noch 20,8 Kilometer lange Nordschleife. Beide getrennte Rennstrecken können zu einem heutzutage bis fast 26 Kilometer langen Gesamtkurs zusammengefasst werden, der unter anderem beim 24-Stunden-Rennen benutzt wird. Diese Streckenvariante des Nürburgrings ist heute die längste permanente Rennstrecke der Welt.