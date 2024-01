per Mail teilen

Der Holiday Park ist ein Freizeitpark in Haßloch, der in der Vergangenheit häufig durch Fahrgeschäfte hervorstach, welche oftmals Deutschland- oder gar Europapremieren waren.

Dazu zählten der erste Freifallturm („Free Fall Tower“) und der erste Rapid River Ride des europäischen Kontinents. Bekannteste Attraktion des Parks dürfte, vor allem durch das überregionale Medien-Echo, die Achterbahn Expedition GeForce sein, welche seit 2001 das Aushängeschild des Parks ist. In der Saison 2006 zählte der Park 1,1 Millionen Besucher.

Die jährlich wechselnde Wasserski-Show auf dem Holiday-Park-See ist die größte ihrer Art in Europa; sie findet in der Saison mehrmals am Tag statt. Gezeigt werden unter anderem Sprünge über Rampen und zahlreiche Stunts sowie Animationen.

Der Park besitzt keine klassischen Themenbereiche wie sie beispielsweise im Europa-Park mit den Ländern vorzufinden sind, vielmehr werden hier die einzelnen Fahrten thematisiert. Einteilen lassen sich jedoch einige Bereiche des Parks, so der westliche Teil als ein „Fischerdorf“ (Aquastadion, Sturmschiff, Lighthouse Tower und Wellenhopser), das „Pfälzer Dorf“ (Pferdekarussell, Burg Falkenstein, Restaurant Pfalzgraf), das „Base Camp“ (Expedition GeForce, Donnerfluss), der „Blumenpark“ (Balloon Race und Tanzendes Pavillon) sowie „Holly's Kinderland“.

