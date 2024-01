per Mail teilen

Auf dem Grundriss eines lateinischen Kreuzes erhebt sich eines der größten und bedeutendsten romanischen Bauwerke in Deutschland: der Kaiserdom. Groß und mächtig ragt er seit 1000 Jahren unweit des Rheinufers das Wahrzeichen der Stadt auf und gilt als größte erhaltene romanische Kirche Europas. Mit dem monumentalen Bau in dem damals sehr kleinen Speyer wollte der Herrscher seinen religionspolitschen Machtanspruch gegenüber dem Papsttum demonstrieren. Seit 1981 gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Legendäre Altstadtfest

Inmitten der Altstadt, zwischen Fischmarkt und Sonnenbrücke befindet sich ein Stadtviertel, das die Speyerer liebevoll als "Hasenpfuhl" bezeichnen. Mit der Sanierung dieses Stadtteils in den frühen siebziger Jahren ist auch das legendäre Altstadtfest entstanden. Am 2. Septemberwochenende jedes Jahres verwandeln sich die romantischen Winkel und Gassen in eine lebendige Szenerie, die Besucher von nah und fern anlockt.