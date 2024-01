Hauensteiner Schuhmuseum

per Mail teilen

Schuhe aus allen Epochen und von allen Kontinenten können im Deutschen Schuhmuseum in Hauenstein in der Südwestpfalz bewundert werden. In einer historischen Schuhfabrik im Bauhausstil erfahren die Besucher Spannendes über Schuhgeschichte und die Herstellung "berühmter Latschen".

3.500 Paar Schuhen

Hier kann man erleben, welchen Einfluss die Schuhindustrie auf das Leben und den Alltag der Menschen in der Region hatte. Eindrucksvoll ist auch die Ernst-Tillmann-Sammlung, die größte private Schuhsammlung Europas, mit 3.500 Paar Schuhen aus zwei Jahrtausenden. Eine Prominenten-Schuhsammlung und Kuriositäten wie das größte Paar Schuhe der Welt in Größe 247 garantieren einen abwechslungsreichen Besuch in einem einzigartigen Museum.