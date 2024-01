per Mail teilen

In den Weinbergen des romantischen Ahrtals liegt das traditionsreiche Bad Neuenahr-Ahrweiler, eine Stadt mit zwei unterschiedlichen Gesichtern.

Im feinen Heilbad Bad Neuenahr verkehrte einst, wer Rang, Namen und natürlich Geld hatte. Heute lockt das Bad mit modernen Wellnessangeboten und charmant-nostalgischem Kurbad-Flair – und einer Spielbank für Risikofreudige. In Bad Neuenahr sprudelt auch die berühmte Apollinaris-Quelle: Sie machte die Stadt in aller Welt bekannt.

Museum Römervilla

Die Altstadt von Ahrweiler, umgeben von einer eindrucksvollen Stadtmauer, lädt zu einem Bummel durch mittelalterliche Gassen ein. Im Museum Römervilla können die Besucher ein römisches Herrenhaus aus dem 2. Jahrhundert nach Christus erkunden – es ist eines der am besten erhaltenen Anwesen nördlich der Alpen.

Spannung verspricht auch ein Besuch im ehemaligen Regierungsbunker, einst der geheimste Ort der Bundesrepublik. Hier ist die Ära des Kalten Krieges heute noch auf unheimliche Art und Weise spürbar.

Im Waldkletterpark in Bad Neuenahr können sich mutige Besucher in 10 Meter Höhe über gespannte Seile und schwankende Brücken durch die Bäume hangeln. Wer will, gleitet mit Deutschlands längster und höchster Seilrutsche ins Tal zurück.