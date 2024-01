Vulkaneifel European Geopark / Vulkanhaus Strohn

per Mail teilen

Mit seiner feurigen Vergangenheit zieht die Vulkaneifel Besucher aus Deutschland und ganz Europa an: 270 Ausbruchszentren erzählen von der faszinierenden Entstehungsgeschichte der Region. In zahlreichen Geo-Museen des „Vulkaneifel European Geopark“ erfahren geologisch interessierte Besucher Spannendes über den geologischen Reichtum dieser Landschaft. Mit den Geopark-Rangern geht es auf spannende Exkursionen zu Vulkankegeln, in Höhlen und zu den Maaren.

Im Vulkanhaus Strohn, einem interaktiven Erlebnismuseum, wird die faszinierende Welt der Vulkane anschaulich erklärt: Die Besucher können fühlen, sehen, riechen und kleine Experimente machen. Mittelpunkt des Museums ist die 6 Meter lange und 4 Meter hohe Strohner Lavaspaltenwand, die in der Wartgesberg-Grube geborgen, in Stücke geteilt und dann im Vulkanhaus wieder aufgebaut wurde. Sehenswert ist auch die 120 Tonnen schwere Strohner Lavabombe im Ort, ein weiteres eindruckvolles Zeugnis des Vulkanismus.

www.geopark-vulkaneifel.de

www.vulkanhaus-strohn.de