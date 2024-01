Neuwied liegt am Fuße des Westerwaldes und im romantischen Rheintal.

Schloss Engers: Ein Juwel des Spätbarocks

Kultur wird in Neuwied groß geschrieben. Regelmäßig locken die Kreuzgang-Konzerte und die Rommersdorf Festspiele in der Abtei Rommersdorf, die Konzerte der Villa-Musica in Schloss Engers und die Aufführungen der Landesbühne Rheinland-Pfalz im Schlosstheater Tausende in die Stadt. Schloss Engers sticht dabei besonders hervor: Ein Juwel des Spätbarock mit Ehrenhof, Freitreppe zum Rhein und Fresken von Januarius Zick. Schloss Engers ist heute Akademie und Kulturhaus der rheinland-pfälzischen Landesstiftung Villa Musica.

Viel Kultur und Feste

Aber auch auf den Straßen der City ist einiges los: Mit ihrem Currywurst-Festival Ende Januar starten die Neuwieder in die Freiluft-Saison. Der Frühling in der City erwacht mit einem Gartenmarkt und verkaufsoffenem Sonntag. Das Deichstadtfest Anfang Juli ist mit über 90 Stunden Live-Musik auf vier Bühnen Publikumsmagnet Nummer 1 bei den Straßenfesten. Am dritten Oktoberwochenende locken die Markttage mit verkaufsoffenem Sonntag und Autoshow, bevor Ende November vier Wochen lang der Weihnachtsmarkt die Stadt mit seinem Lichterglanz verzaubert.

Entlang des Rheins findet sich in Neuwied eine abwechslungsreiche Uferlandschaft, angefangen bei den Rheinanlagen im Stadtteil Engers mit Irisgarten, Planetenlehrpfad und Resten der alten Stadtmauer über das Naturschutzgebiet Engerser Feld bis zum Schlosspark, der Naherholungsgebiet, Spiel-Erlebniswelt und Arboretum ist.

Der größte Zoo in Rheinland-Pfalz befindet sich ebenfalls in Neuwied.