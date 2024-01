Stöffelpark Enspel

per Mail teilen

Im Herzen des Westerwalds, zwischen Nistertal, Enspel und Stockum-Püschen, liegt eine ganz besondere Schatzkammer: Der Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel mit einer der weltweit bedeutendsten Fossillagerstätten und einem einmaligen Industrieensemble.

Mischung aus Erd- und Industriegeschichte

25 Millionen Jahre Erdgeschichte werden hier lebendig. In den Ablagerungen eines Maarsees sind sie zu bestaunen. Und mehr als 100 Jahre Industriegeschichte werden wach, dokumentiert am Basaltabbau und Basaltverarbeitung. Drei Erlebnisräume, ein See und ein einzigartiges Freigelände bilden die fantastische Kulisse. Die einzigartige Kombination aus Erd- und Montangeschichte sind die Basis für den Tertiär- und Industrie-Erlebnispark, der für jung und alt jede Menge zu bieten hat. Wunder der Natur, Faszination der Technik und Erlebnis.

Wandern durch die Erdgeschichte

Wie entstand menschliches Leben? Warum sind die Dinosaurier ausgestorben? Das sind spannende Fragen nicht nur für Kinder, die im Tertiär- und Industrie-Erlebnispark Stöffel beantwortet werden.