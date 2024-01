Wie lässt sich Bewegungsenergie in mechanische umwandeln und wieso tut man sich mithilfe einer geschickt angesetzten Stange viel leichter beim Heben von Lasten als mit bloßen Händen? Im Dynamikum gibt es die Antworten auf diese Fragen und viele andere mehr - in Form von über 160 Exponaten, die zum regen Ausprobieren einladen.

Phänomene aus Natur und Technik

Das Dynamikum in Pirmasens ist das erste und bislang einzige Science-Center in Rheinland-Pfalz. Im Mittelpunkt der Phänomene aus Natur und Technik steht die Bewegung. An interaktiven Experimentierstationen können die Besucher selbst aktiv werden. So erfahren sie mit ihren eigenen Sinnen, warum sie es beispielsweise in punkto Kraft pro Körpergewicht nicht mit einer Ameise aufnehmen können, wie Drehimpulse am eigenen Leib wirken oder bei welcher Musik der Körper am besten vibriert.

Das Museum richtet sein Angebot insbesondere an Kinder und Jugendliche, als Ergänzung zu dem naturwissenschaftlichen Schulunterricht. Es ist täglich geöffnet.