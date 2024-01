In zwei Rundkursen verbindet die Deutsche Edelsteinstraße neben Idar-Oberstein und Herrstein im Raum Hunsrück/Nahe alle Orte miteinander, die von der Edelsteinbearbeitung geprägt sind.

Welthandelszentrum der Edelsteine

Die Anfänge des Edelsteinschleifens gehen zurück auf die reichen Mineralienfunde in der Region und deren Abbau seit dem Mittelalter. Die heutigen Mineralien-Vorkommen reichen aber nicht mehr aus, den Bedarf dieses Wirtschaftszweiges zu decken. Fast alle in Idar-Oberstein und an der Deutschen Edelsteinstraße in Manufakturen bearbeiteten Edelsteine werden importiert und mit Recht nennt sich Idar-Oberstein das "Welthandelszentrum der Edelsteine".

Natürlich gehört dazu auch das Deutsche Edelsteinmuseum in Idar-Oberstein und ebendort die Felsenkirche und die Edelsteinmine Steinkaulenberg. Das ist die einzig begehbare Edelsteinmine Europas. Man kann in Schürfcamps auch heute noch selbst auf Schatzsuche gehen.

Eigenes Schmuckstück gestalten

In über 60 Schleifereien und Ateliers kann der Gast den Handwerkern des Edelsteingewerbes bei ihrer Arbeit zuschauen. In Hobby-Edelsteinschleif-, Goldschmiede- und Gravurkursen kann man erlernen, aus einem Rohstein oder Gold und Silber ein eigenes Schmuckstück zu gestalten.