Telefon- und Holzmuseum in Morbach

Morbach liegt im Naturpark "Saar-Hunsrück". Sein Name verrät, dass die Gegend früher Moor war. Morbach ist sowohl für Technik- als auch für Naturfreunde spannend.

Einem Lehrpfad durchs Moor gleich ist der "Weg durchs Bruch". Der mit etlichen Informationstafeln ausgestattete Weg führt über Holzstege durch zwei Moorbereiche. Einblicke in die historische Holzverarbeitung bietet das Hunsrücker Holzmuseum. Beim Rundgang durch die Ausstellungen begleitet einen der würzig-warme Duft nach Holz auf Schritt und Tritt.

Interaktives Telefon-Museum

Das Deutsche Telefon-Museum in Morbach ist keine leblose Ausstellung, in der man sich Fernsprecheinrichtungen nur anschauen kann. Es zeigt auf zwei Ebenen interaktiv die Entwicklung des Fernsprechwesens und der Telegraphie bezogen auf Deutschland. Es handelt sich dabei um die umfangreichste Sammlung seiner Art, die ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen wurde. Das Beste: Es darf nach Lust und Laune telefoniert werden.

Ehemals keltisch-römische Siedlung

Der Archäologiepark Belginum ist ein an historischer Stätte erbautes Museum bei Wederath in der Nähe von Morbach, das die Ergebnisse jahrzehntelanger archäologischer Ausgrabungen präsentiert.

Die ehemals keltisch-römische Siedlung ist eine für Mitteleuropa einzigartige Fundstelle. Die von etwa 400 vor Christus bis etwa 400 nach Christus bewohnte Siedlung lag an einer belebten historischen Fernstraße von Trier nach Mainz. Aus dem mittlerweile vollständig erforschten Gräberfeld lieferten über 2.500 Grabstätten wertvolle Erkenntnisse über das Leben der Menschen in jener Zeit. Unter dem Thema "Leben an einer Fernstraße" entdeckt der Besucher, was an und unter der Straße lag.

Die Burgruine Baldenau, landschaftlich sehr schön im Tal der Dhron gelegen, ist vermutlich die einzige Wasserburg im Hunsrück. Sie war ursprünglich von einem zwölf Meter breiten Wassergraben umgeben.