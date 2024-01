per Mail teilen

Der Saar-Hunsrück-Steig grenzt an die Saarschleife nahe der Keramikmetropole Mettlach, an die Römerstadt Trier und an die Edelsteinhochburg Idar-Oberstein.

Mit 65 Erlebnispunkten ist er einer der Top Fernwanderwege in Deutschland. Sein Alleinstellungsmerkmal: Mehr als 70 Prozent der Wanderwege sind reine Naturwege.

Unterschiedliche Natur- und Kulturräume

410 traumhafte Kilometer gilt es zu erwandern: vorbei an bizarren Felsen und idyllischen Bachläufen, durch tiefe Täler und geheimnisvolle Moorlandschaften. Zu entdecken gibt es romantisch gelegene Seen, verwunschene Täler und phantastische Aussichten.

Der Weg begeistert, denn selten verbindet ein Steig so unterschiedliche Natur- und so viele Kulturräume.