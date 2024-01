per Mail teilen

Die herrliche Rheinpromenade Remagens ist nicht nur aufgrund der schönen Villen aus der Anfangszeit des Rheintourismus im 19. Jahrhundert einen Besuch wert.

Die Brücke von Remagen

Der aus einem ehemaligen römischen Kastell hervorgegangene Ort spielte am Ende des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle. Zwischen 1916 und 1918 errichtet, befand sich hier die berühmte Brücke von Remagen, die als eine der schönsten Stahlbrücken über den Rhein galt. Sie war die letzte intakt gebliebene Brücke über den Fluss und wurde - nach einem missglückten Versuch der Deutschen, sie zu sprengen - am 7. März 1945 von amerikanischen Truppen erobert. Dies war von großer strategischer Bedeutung für den weiteren Verlauf des Krieges. Zehn Tage später stürzte das beschädigte Bauwerk jedoch wegen Überlastung durch die übersetzenden Truppen ein und riss zahlreiche Soldaten mit in den Tod.

Die Gebeine des heiligen Apollinaris

Das Wahrzeichen der Stadt ist die 1839 an Stelle der Fundamente der alten Apollinariskirche erbaute neugotische Wallfahrtskirche St. Apollinaris, die innen mit herrlichen Wandgemälden (Nazarener-Fresken) ausgestattet ist und in der die Gebeine des heiligen Apollinaris ruhen.

Historische Atmosphäre vermitteln Sehenswürdigkeiten wie das romanische Pfarrhoftor aus dem 12. Jahrhundert, die Gedenkkapelle Schwarze Madonna, die an das große Gefangenenlager Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, die Milchgasse mit schönen alten Fachwerkhäusern aus dem 14. Jahrhundert und das klassizistische Rathaus mit dem Marienbrunnen. Das Römische Museum ist in einer ehemaligen Kapelle untergebracht und zeigt Fundstücke aus dem römischen Kastell.