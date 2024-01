Römerwelt Rheinbrohl

per Mail teilen

Unmittelbar am Wanderdreieck von Rheinsteig, Westerwaldsteig und Limeswanderweg liegt das Limes-Erlebnis-Museum in der "RömerWelt am Caput Limitis" - eine Ausstellung zum Anfassen und Ausprobieren.

Römerleben vor 2.000 Jahren

Unter dem Motto "Grenzgänge" erfahren Besucher auf rund 200 Quadratmeter Fläche erfahren, wie das Leben der am Limes stationierten Legionäre und Auxiliarsoldaten vor knapp 2.000 Jahren aussah. Wie gestaltete sich ihr Alltag? Wie sahen ein Kastell oder ein Römerturm von innen aus? Wie schwer war die Ausrüstung?

Drei große Themenbereiche

Zu entdecken gibt es die drei großen Themenbereiche der lebendigen Ausstellung: Leben der Römer am Limes, Handel und Tausch zwischen Römern und Germanen sowie der Limes als Konfliktzone. Multimediale Präsentationen, Stationen zum selbst Ausprobieren und Entdecken werden ergänzt durch fachkundige Informationen zum Verlauf des Limes und zu Spuren und Überlieferungen der Römer. Geschichte wird nachvollziehbar und transparent wie nie zuvor.

Es finden auch verschiedene Veranstaltungen wie Aufmärsche der Römer-Kohorte, Theateraufführungen, Konzerte, und Ausstellungen statt.

Beginn des Limes

Warum heißt das Museum eigentlich "RömerWelt am Caput Limitis"? In Rheinbrohl ist der Beginn (Caput) des 550 Kilometer langen ehemaligen Grenzwalls zwischen dem Römischen Imperium und dem „freien Germanien”, der seit dem 2. Jahrhundert nach Christus als Limes bezeichnet wurde. Seit dem frühen 19. Jahrhundert wurde dann die Bezeichnung Caput Limitis zum festen Begriff in der Fachsprache der Historiker. Der heutige Standort befindet sich unweit des Originalverlaufs des obergermanisch-raetischen Limes, der 2005 zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde.