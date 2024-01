Bernkastel-Kues

Bernkastel mit seiner malerischen Altstadt lockt jedes Jahr tausende Touristen an die Mittelmosel.

Sehenswert sind die schönen, 400 Jahre alten Fachwerkhäuser rund um den historischen Bernkasteler Markplatz, das prächtige Renaissance-Rathaus aus dem Jahr 1608 und das bekannte "Spitzhäuschen", dessen Obergeschoss auf einem nur zwei Meter breiten Unterbau steht.

Berühmter Stadtsohn: Nikolaus von Kues

Im Stadtteil Kues wurde 1401 der berühmteste Sohn der Stadt, Nikolaus von Kues, geboren. Im Cusanus-Geburtshaus führt eine Ausstellung in das Leben und Werk des bedeutenden Kardinals und Philosophen ein. In der Bibliothek des 1458 von Nikolaus von Kues gegründeten St. Nikolaus-Hospitals lagert die international bedeutende Handschriften-Sammlung des berühmten Kirchenmannes. Auch sein Herz wurde dort in der Kapelle beigesetzt. In der Vinothek im historischen Gewölbekeller des St. Nikolaus-Hospitals können mehr als 130 Weine von Mosel, Saar und Ruwer verkostet werden.