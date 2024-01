Exotische Schmetterlinge, schillernd und bunt, flattern über die Köpfe der Besucher - in einer tropischen Pflanzenwelt mit Palmen, Bananen und Wasserfällen. Die farbenprächtigen Falter aus Südamerika, Afrika und Asien locken jedes Jahr zehntausende Besucher in den Garten der Schmetterlinge von Schloss Sayn. Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn betreibt ihren Schmetterlingsgarten seit 1987 in Bendorf-Sayn am Rhein. Zusammen mit rund 1.000 Schmetterlingen leben Sittiche, Schildkröten, Wachteln und Leguane im Schmetterlingshaus.

Märchenhaftes Schloss

Vom Schmetterlingsgarten führt ein Spazierweg hinauf zur Stammburg der Fürsten zu Sayn-Wittgenstein hoch über Sayn. Dort wird man mit einem Rundblick über Westerwald, Rheinebene und Eifel belohnt. Ebenfalls sehenswert ist das märchenhafte Schloss Sayn mit Museum, Tagungsräumen und Restaurant. In der romantischen Atmosphäre des Schlosses kann auch fürstlich geheiratet werden.