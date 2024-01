Die Westerwälder Seenplatte mit ihren sieben Weihern ist ein Freizeitparadies für Naturfreunde und Wassersportler.

Künstlich angelegte Seen

Wandern, schwimmen, surfen, Bootfahren und Angeln - das alles bietet die Westerwälder Seenplatte in wunderschöner Landschaft. Der 36 Kilometer lange Sieben-Weiher-Weg führt an allen Seen vorbei und kann auch in kürzere Etappen aufgeteilt werden. Kleine Abstecher auf die Aussichtstürme bei Freilingen und Alpenrod sind ebenfalls lohnend.

Teilweise Naturschutz

Die Seen wurden im 17. Jahrhundert vom Fürsten zu Wied angelegt und dienten früher zur Fischzucht. Heute steht die Westerwälder Seenlandschaft zum Teil unter Naturschutz. Mit einer Größe von 123 Hektar ist der Dreifelder Weiher der größte unter den Seen. Golfer finden hier einen schönen 18-Loch-Golfplatz.