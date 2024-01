Ganz in der Nähe von Kusel im Herzen des Pfälzer Berglandes liegt Burg Lichtenberg, eine der größten und längsten Burgruinen Deutschlands.

Westpfälzer Wandermusikanten

In der Zehntscheune der Burg erinnert das Musikantenland-Museum an die Tradition der Westpfälzer Wandermusikanten, die von hier in die Welt gezogen waren. Die Armut hatte sie aus der Heimat getrieben. Die Musiker verdienten ihr Geld in Symphonieorchestern, in Militärkapellen und im Zirkus. Auf dem Höhepunkt des Wandermusikantentums Anfang des 20. Jahrhunderts waren rund 2.500 Musiker in der Welt auf Tour.

Im Musikantenland-Museum erhalten die Besucher Einblick in die Arbeit eines Instrumentenbauers und können Original-Musikstücken der Westpfälzer Wandermusikanten lauschen.