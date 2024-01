Erfrischungsgetränke im Sommer 2015

Der Mensch braucht Flüssigkeit, vor allem an heißen Sommertagen. Was ist am besten zum Durstlöschen geeignet? Wasser! Das erscheint vielen aber langweilig, also greifen sie zu Getränken, die Durstlöschen und Erfrischung versprechen!

Ein Blick ins Getränkeregal zeigt einige Neuheiten: Fassbrause Ein Klassiker kehrt zurück: als alkoholfreies Getränk in Berlin zu Beginn des letzten Jahrhunderts entwickelt als Limonade aus Malzextrakt, vereinen sich unter dem Begriff heute auch Biermischgetränke, in denen alkoholfreies Bier verarbeitet wird. Meist sind die Fassbrausen weniger süss als andere Limonaden, und für Erwachsene im Biergarten sicher eine gute Alternative zum Bier. Als Durstlöscher sind sie weniger geeignet. Tee in der Flasche Ist das nun ein Erfrischungsgetränk oder soll das Medizin sein? Der Preis lässt auf letzteres schließen. In Deutschland wird er häufig aus Bioprodukten hergestellt und ist gesüßt, schmeckt gut, lässt sich aber auch gut selbst machen! Aromatisierte Wasser "Stiftung Warentest" hat die Wasser 2013 unter die Lupe genommen und fand viele Kunstaromen. Mit der Frische, der auf den Flaschen gezeigten Früchten hat dies wenig zu tun.

In einigen der Getränke bildet sich gesundheitsschädliches Benzol in einer größeren Menge, als sie für Trinkwasser zugelassen ist aus den Bestandteilen Benzoesäure und Ascorbinsäure. Außerdem enthalten viele der Wässer Zitronensäure, die dafür bekannt ist, den Zahnschmelz anzugreifen. Aromatisierte Wasser empfiehlt es sich deshalb lieber selbst herzustellen - zumal es ganz leicht ist! Kokoswasser Kokoswasser ist die farblose Flüssigkeit der unreifen grünen Kokosnuss. Mit 15 bis 20 Kalorien pro 100 ml ist es sehr kalorienarm im Verhältnis zur Kokosmilch aus der reifen Frucht. Kokoswasser ist sehr mineral- und vitaminreich. Wird als isotonisches Sportlergetränk angepriesen, aber vom Geschmack sehr fade und viel zu teuer! Mate-Limonaden Mate-Limonaden sind koffeinhaltige Erfrischungsgetränke, die mit Mate-Tee hergestellt werden. Sie sind mehr oder weniger gezuckert und sind eine Alternative zu Cola – für Kinder sind sie nicht geeignet! Fazit: als Durstlöscher kommt an Wasser nichts ran! Pur oder als lauwarmer Tee ist es im Sommer unschlagbar. Auf der Terrasse oder bei Parties wirkt es ein wenig unattraktiv, da schaffen Kräuter und Früchte Abhilfe. Wasser selbst aromatisieren In diesen Sommer wird in schicken Glaskaraffen gern aromatisiertes Wasser gereicht, entweder mit frischen Kräutern oder mit klein geschnittenen Früchten. Oder aber Kräuter und Früchte werden kombiniert: Zitronenmelisse, Basilikum und Minze passen gut zu Himbeeren, Erdbeeren oder Zitronenschnitzen.



Barbara Bjarnasons favorisierter Sommerdrink besteht aus Mineralwasser mit Gurkenscheiben, Limettenscheiben und viel frischer Minze. Ein paar Tropfen Rosenöl mit einigen Rosenblättern verleihen dem Wasser eine tolle Note. Wichtig dabei ist, dass man das Wasser mit dem Zusatz lange genug, d.h. einige Stunden, ziehen lässt, sonst ist der Geschmack ziemlich fade. Auch gekühltes Ingwerwasser wird mit Minze zu einem tollen Getränk für den Sommer!