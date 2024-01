Wasser aus Flasche und Leitung

"Ursprünglich rein" muss Mineralwasser sein, aus einer anerkannten Quelle stammen und vor Ort abgefüllt werden. Trinkwasser dagegen, also das Wasser aus unseren Wasserhähnen, wird aufbereitet, damit es immer von einer guten Qualität ist.

Mineralwasser

Die beliebten Mediumwasser enthalten kaum nennenswerte Mengen Mineralstoffe. Das ist auch nicht schlimm, weil wir diese eh übers Essen aufnehmen. Lediglich Leistungssportler und alte Menschen, die wenig essen, profitieren ein bisschen davon, wenn sie Mineralwasser trinken. Stille Wasser enthalten manchmal weniger Mineralstoffe als Leitungswasser. Wer also deshalb zur Flasche greift, sollte die Angaben auf dem Etikett lesen: Ein Mineralwasser darf mit "magnesiumhaltig" oder "calziumhaltig" werben, wenn es mehr als 50 mg Mg und 150 mg pro Liter Calzium enthält. Mit einem hohen Mineralstoffgehalt darf es ab 1500 mg werben.

Für viele Menschen ist allerdings die reine Wasserqualität der Grund, warum sie Mineralwasser kaufen. Sie trauen dem Leitungswasser nicht. Und schließlich wird Mineralwasser auch mit der „ursprünglichen Reinheit“ beworben, die es erlangt, indem es jahrelang langsam durch unterschiedliche Gesteinsschichten sickert und dabei gefiltert wird. Doch ganz so rein ist auch Mineralwasser nicht mehr. Dafür haben wir Menschen gesorgt.

In einem aktuellen Test hat die Stiftung Warentest Spuren von Süßstoffen in Mineralwasser nachgewiesen. Das ist nicht etwa an der Quelle zugesetzt, sondern an sich im Wasser. Süßstoff wird in unserem Körper nicht abgebaut und einfach ausgeschieden. Die Klärwerke filtern nicht alles komplett raus. So gelangen Spuren ins Grundwasser. Bisher haben Experten solche chemischen Spuren (Reste der Antibabypille und Antibiotika) nur im Trinkwasser nachweisen können. Das gilt auch für nachgewiesene Pestizidspuren und Korrosionsschutzmittel. Gesundheitlich bedenklich sind diese Spuren nicht, dafür aber ein klares Warnsignal. Die ursprüngliche Reinheit, bisher ein Alleinstellungsmerkmal der Mineralwasser, ist gefährdet. Der Test konnte nach der aktuellen Untersuchung nur 6 Mediumwasser empfehlen, weil sie sauber waren und nennenswerte Mengen Mineralstoffe enthalten.

NEU: Die Befunde der Stiftung Warentest zeigen deutlich, dass sich Mineralwasser inzwischen nicht mehr von Leitungswasser unterscheidet. Die Quellen sind nicht mehr ausreichend vor Verunreinigungen geschützt. Das Thema beschäftigt längst Gerichte und die Politik. Die baden-württembergische Lebensmittelüberwachung hatte bereits 2009 Abbauprodukte von Pestiziden in Mineralwässern nachgewiesen und wollte die Anerkennung der betroffenen Quellen widerrufen. Der Verwaltungsgerichtshof entschied gegen die Schließung, weil von den Verunreinigungen keine öffentliche Gefahr ausgehe. Da das Verbraucherschutzministerium in BW von Menschen gemachte Verunreinigungen in Mineralwässern trotzdem für nicht hinnehmbar hält, fordert es die Bunderregierung auf, die Mineralwasserverordnung mit entsprechenden Grenzwerten nachzubessern.

Trinkwasser

Trinkwasser ist das am besten überwachte Lebensmittel und zu 99 Prozent auch völlig in Ordnung. Auch hierin lassen sich Spuren menschlichen Tuns nachweisen: Spuren von Pestiziden, Antibiotika und Hormone. Und genau wie beim Mineralwasser können wir das Wasser aus unserem Hahn auch bedenkenlos trinken.

Bleirohre sind im Südwesten kein Thema mehr. Aufpassen müssen wir lediglich auf die Nitratwerte. Die sind in den letzten Jahren wieder gestiegen. Ein Brennpunkt sind die Maisanbaugebiete, weil dort viel gedüngt wird. Gebiete mit Nitratproblemen sind die zwischen Mannheim und Heidelberg, Oberschwaben und der Stuttgarter Raum. In Rheinland-Pfalz sind hauptsächlich Rheinhessen und die Vorderpfalz betroffen, sprich die Regionen mit Wein- und Gemüseanbau.

Trinkwasser wird aber überall so gemischt oder aufbereitet, dass der Grenzwert von 50 mg für Nitrat eingehalten wird. Denn passiert das nicht, sind Meldungen an die Bevölkerung Pflicht. Wer mit Trinkwasser Babynahrung zubereiten will, der sollte sich beim Wasserwerk erkundigen, maximal 10 mg sollten dann im Wasser sein

Wir beziehen unser Trinkwasser aus Oberflächenwasser: Rheinwasser aus Uferfiltraten spielt eine Rolle, ebenso das Bodenseewasser. 3/4 unseres Trinkwassers ist Grundwasser. Wasserwerke kontrollieren die Wasserwerte beständig, um einwandfreies Trinkwasser anzubieten.

Darum ist Wasser so wichtig

Mindestens anderthalb Liter pro Tag sollten wir trinken, damit Hirn und Körper fit bleiben. Denn schon ein halber Tag ohne Trinken macht einen Liter Wasserverlust. Das kann zu Kopfschmerzen führen und verlangsamt unser Denken um rund ein Drittel. Unsere Speicher füllen sich auch nur langsam wieder. Deshalb ist es wichtig, über den Tag verteilt zu trinken.