Fitness im Fernsehsessel und Telefonieren mit der Uhr

Die Smartwatch, der SMS-Nachfolger "Joyn" oder eine App, die gesprochene Sprache direkt übersetzt - die weltgrößte Computermesse CeBIT startet auch in diesem Jahr mit vielen Neuigkeiten durch. SWR-Experte Andreas Reinhardt hat einige Highlights selbst ausprobiert.

Mal gemütlich im Sessel vor dem Fernseher sitzen - aber faulenzen ist nicht: Der Sessel von den Forschern des Fraunhofer-Instituts hat es in sich, er ist vollgestopft mit Elektronik. Auf Knopfdruck verwandelt er sich in eine Rudermaschine und auf dem Fernseher ist ein See zu sehen, über den ich rudere. Dabei überwacht der GEWOS-Sessel mit Sensoren meinen Gesundheitszustand und passt die Belastung automatisch an.

Man kann auch virtuell mit anderen Nutzern übers Internet zu einer kleinen Regatta antreten. Oder sein Gedächtnis trainieren. Auf dem Fernseher sieht der Nutzer wie er sich bewegen soll - Gewicht nach rechts, nach oben, links oder hinten. Die Reihenfolge muss man sich merken und dann nachmachen. So wird der Abend vor dem Fernseher zur Fitness-Übung.

Die Smartwatch

Das Handy ist in der Tasche - also wieder einmal einen Anruf verpasst oder eine lustige Meldung bei Facebook. Das lässt sich künftig vermeiden, denn jetzt kommen die intelligenten Armbanduhren. Sie verbinden sich über den Kurzstreckenfunk Bluetooth mit dem Smartphone und zeigen auf der Uhr, hinter den Zeigern auf einem Display, alles an, was wichtig ist: Termine oder, dass der Handy-Akku geladen werden muss.

Die Smartwatch kann auch helfen das Smartphone zu finden, wenn es mal wieder weg ist. Andere Modelle haben einen berührungsempfindlichen Bildschirm, sind quasi die Erweiterung des Smartphones. Mit diesen Uhren kann man sogar telefonieren - dabei spricht man dann nicht ins Handy, sondern in die Uhr am Handgelenk.

Die Direkt-Übersetzungs-App

Alle Sprachen der Welt spricht kein Mensch und kein Computer, aber wir kommen langsam da hin. Es gibt jetzt eine App für iPhones und iPads, die gesprochene Sprache in eine andere Sprache übersetzt. Ich spreche meinen Satz: "Wo geht es zum Bahnhof?" hinein und dieser Satz wird direkt übersetzt - ich kann ihn mir anhören.

Gut englisch können die meisten Übersetzungs-Apps, aber indonesisch? Diese App kann auch diese Sprache übersetzen. Das Beste ist aber, dass das auch zwischen zwei Smartphones funktionieren soll. Man spricht in sein eigenes Smartphone auf deutsch hinein und beim Anderen kommt seine Sprache aus seinem Smartphone heraus - und umgekehrt. Die App Linguatec übersetzt in bis zu 66 Sprachen. Sie kostet 89 Cent.

Der SMS-Nachfolger "Joyn"

Joyn-Chatdienst kann sms ersetzen picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Joyn ist eine Möglichkeit Nachrichten zu verschicken, aber nicht nur Texte wie bei einer SMS, sondern auch Fotos und Videos. Sogar Videokonferenzen und Chats sind möglich. Joyn soll die SMS ablösen, die es seit mehr als 20 Jahren gibt und mit ihren 160 Zeichen Text eigentlich veraltet und teuer ist.

Alternativen gibt es allerdings schon, wie zum Beispiel die WhatsApp, mit der sich Nachrichten auch mit Fotos und Video kostenlos verschicken lassen. Hier wollen die großen Netzbetreiber nachziehen und bieten entsprechende Apps an.

Nachrichten über Joyn verschicken kostet keine Extra-Gebühren, sofern der Nutzer eine Datenflatrate bei seinem Betreiber hat. Kurzfristig wird Joyn zunächst nur für wenige Nutzer interessant sein, dafür gibt es zu viele gut funktionierende Alternativen. Es wird sich wohl eher langfristig durchsetzen. Auf neueren Geräten soll es vorinstalliert sein.